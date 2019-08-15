生意多做卻賺更少！上市公司上半年營收創十年新高　但獲利卻衰退22.5％

▲ 上市公司108年上半年度營業收入創十年新高。 （圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

上市公司（不包括金融保險業及大飲等36家）申報財務報告時間於14日截止，經證交所統計，上市公司108年上半年度總營業收入13兆7,298億元，較去年同期成長1,072億元，增幅0.79%，更創下十年新高紀錄；108年上半年度總稅前淨利8,463億元，較去年同期衰退2,465億元，減幅22.56%，亦為近十年第四高。

證交所表示，本國上市公司（不包括金融保險業及大飲等36家）及第一上市公司108年上半年度財務報告分別計822家及74家，已於108年8月14日完成公告申報。本國上市公司108年上半年度營業收入13兆3,462億元、創十年新高，較去年同期成長631億元，增幅0.48%；108年上半年度稅前淨利8,137億元，較去年同期衰退2,521億元，減幅23.65%，亦為近十年第四高。

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獲利成長產業主要為航運業、水泥工業及其他業。航運業因運價、運量皆成長而推升獲利；水泥工業因特定地區需求及價格皆大幅成長而增加獲利；其他業則受惠東京奧運及全球運動風氣日盛，價量齊昂，使獲利表現佳。

獲利衰退產業主要為半導體業、塑膠工業及油電燃氣業，衰退主因係中美貿易戰及全球景氣趨緩，塑膠工業及油電燃氣業另因油價走勢不利而影響獲利。

第一上市公司108年上半年度營業收入3,836億元，較107年上半年度成長441億元，增幅12.99%；108年上半年度稅前淨利326億元，較107年上半年度成長56億元，增幅20.74%。