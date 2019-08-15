▲行政院核定「海外資金匯回專法」今（15）日上路，經濟部工業局副局長楊伯耕說明審查原則。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

行政院核定「海外資金匯回專法」今（15）日上路，經濟部表示，投資人要以發展本業、新設或投資其他事業為原則，對境外事業投資金額不能超過資本25％，為避免股權移轉影響，增訂投資者需持股四年，須符合相關法令條件，才得享有租稅優惠。

經濟部日前修正預告「境外資金匯回投資產業辦法」，因財金部會認為資金匯回須帶來投資效益，投資人要以發展本業、新設或投資其他事業為原則，期待專法上路後可以加速引導台商境外資金回流，帶動台灣產業轉型升級。

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經濟部工業局副局長楊伯耕表示，海外資金匯回符合條件可享租稅優惠，因此投資要有效益、帶動產值、增加GDP（國內生產毛額）等，最新預告的子法明訂投資樣態，包括發展本業、新設或投資其他營利事業。

依據「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，個人或營利事業境外資金，經國稅局與國內銀行聯合審查通過後，匯回須存放於「境外資金外匯存款專戶」，於一年內向經濟部提具直接投資計劃或間接投資申請。

經濟部表示，投資計劃經核准後可自外匯存款專戶提取資金開始投資，於規定期限完成投資，並取得經濟部核發完成證明者，得適用優惠稅率4%或5%，向國稅局申請退還50%稅款。

另外，在間接投資方面，透過國內創投或私募股權基金投資時，增訂不可購買不動產、國外金融商品，且對境外事業投資金額不能超過資本25％。

官員表示，專法正式上路後，想適用第一年匯回租稅優惠者，建議最晚要在明年二月底前送件，避免因補件而錯過五月報稅季。