全球唯一「造飛機又做航空椅」的航太製造商就在台灣　漢翔攜手亞航搶攻航太商機

▲漢翔研發的航空座椅，今（15）日獲得美國聯邦航空總署(FAA)的設計許可證書，可望搶攻國際民航機及舊機改裝市場。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

漢翔公司是全球唯一轉入航空座椅開發生產的飛機製造商，今（15）日獲得美國聯邦航空總署(FAA)的設計許可證書，並與國內飛機維修大廠亞洲航空簽署合作意向書，雙方將攜手搶攻國內航空座椅開發市場。

台北國際航太暨國防工業展於今天盛大開幕，台灣航太產業龍頭漢翔公司帶來重大喜訊，其所自行研製的航空座椅獲得美國聯邦航空總署(FAA)的設計許可證書，現場為民航局副局長何淑萍頒發證書予漢翔，漢翔董事長胡開宏代表接受。

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縱觀國際航空座椅市場，過去由歐美三大業者寡占，總共囊括了95%的市場，過去航太製造商均專注在飛機結構領域，難以跨入飛機內裝市場，漢翔看準航空座椅市場的高成長性，基於過去開發醫療座椅的經驗，決定搶攻航空座椅的市場大餅。

胡開宏表示，此款座椅通過車測中心動態強度測試，測試內容包括最大加速度14G向下衝擊、最大加速度16G向前衝擊，為國產首張符合16G規範與防火防煙等嚴格的航太認證測試的航空座椅。

「成功獲得FAA頒發設計許可，意味著漢翔公司的適航認證能力達到了與國際標準同步的水準，使我國民用飛機座椅產業具備了提供單走道座椅設計、製造的能力，將有助於提升我國民用飛機座椅在全球的市場競爭力。」胡開宏說。

漢翔表示，依據台美雙邊航空安全協定內容，航空座椅標準件只要通過台灣民航局檢定與美國聯邦航空總署（FAA）認證許可，廠商即可生產製造，販售美國的民航機公司，未來將可出售給國外民航機或運用在舊機改裝產業，可望挹注公司營運表現。