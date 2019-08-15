香港816擠兌潮？　金管會主委顧立雄：香港穩定關係全球金融市場　盼各方努力維護

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港反送中衝突越演越烈，引發外界擔心會影響金融中心的地位，金管會主委顧立雄今（15）日表示，香港穩定，關係到全球金融市場，若出現最壞情況，資金可能會撤出，希望各方努力維護香港金融中心的地位。

顧立雄今天參加金管會的中元普渡拜拜，他在受訪時表示，香港的風險難以預測，包括港人發動擠兌潮、300萬人遊行等，接下來香港變化如何，全世界都在關注，但美國總統川普有對外釋出要談香港問題。

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香港做為獨立關稅地位，顧立雄指出，若真有情況發生，是否會危及獨立關稅的地位，乃至於香港做為金融中心地位，都值得關注，但仍希望香港維持穩定的局面，若能穩住局面，一時罷工不至於進一步影響金融中心的地位。

顧立雄說，台資銀行大多都在服務台商，且台商都以香港做為資金調度中心，按照目前回報情況，還沒有受到太大影響，但金管會將持續關注，一有狀況都會立即要求回報。

外界擔憂香港法定貨幣會被人民幣取代，顧立雄認為，港幣目前是緊盯美元，相信會有能力處理這個問題，香港穩定關係到全球金融市場；至於台資銀行是否有可能撤出，他說，現在相關局勢尚未要立即撤出的情況，但錢在每個人手上，都是長腳的，不希望看到這樣的狀況發生。

顧立雄表示，台資銀行多以企金業務為主，消金業務並不多，屆時若港人發動擠兌，應該不至於有影響，真正影響的是信心問題，對於香港做為國際金融中心地位的信賴問題，這才是根本，若信賴不減就沒問題，希望各方努力維護香港金融中心的地位。