搶台商新南向商機　台銀胡志明辦事處開業

▲台灣銀行胡志明市代表人辦事處開幕。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台銀響應政府「新南向政策」並持續深耕東協市場，海外拓點再傳捷報!該行繼今年1月31日馬尼拉代表人辦事處開幕後，胡志明市代表人辦事處也在8月中正式開業。

台銀董事長呂桔誠、駐胡志明市台北經濟文化辦事處鍾處長文正、前越南國家銀行副總裁，現任越南銀行公會秘書長Dr. Nguyen Toan Thang、越南國家銀行（SBV）代表Ms. Le Thi Thanh Hang、越南工商會副主席Mr. Vo Tan Thanh、越南工貿部副司長Mr. To Ngoc Son等財經高層官員等共同剪綵揭牌。

請繼續往下閱讀...

今年適逢台銀成立120周年，現正致力於國際業務發展，自107年起陸續設立澳洲雪梨分行、泰國曼谷、德國法蘭克福及菲律賓馬尼拉等辦事處。台銀在越南胡志明市辦事處成立後，海外網點擴增為位於14個國家的19個據點。目前另在其他東協國家如印尼雅加達及馬來西亞吉隆坡籌設辦事處，國際佈局益趨完整，成為唯一在亞洲、美洲、歐洲、非洲及大洋洲等五大洲均設有據點的本國銀行，期許更能發揮海外網點的經營綜效。

台銀表示，越南是台商在東協地區投資最多之國家，未來將因持續的對外開放，創造經濟持續成長，在東協經濟體中扮演不可或缺的角色，同時具有成長潛力的內需市場及廉價勞動人口，商機可期。