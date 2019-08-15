新纖靠當地銷售策略閃過中美貿易戰衝擊　今年營收預期稍降　

▲ 新纖總經理羅時銓。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

紡織廠新纖（1409）今（15）日舉行法人說明會，面對中美貿易戰威脅，新纖總經理羅時銓表示，因產品製造大多都是提供當地市場，因此衝擊不大；對於今年整體營收預測，他則說，今年應該會略為下降。

根據新纖財報，公司在第二季營收比第一季成長很多，羅時銓表示，在產品結構中，塑膠佔了5成，新光營收一半都在塑膠，其中有6成5部分是固聚酯粒，佔了四成營收，而固聚酯粒主要用途在於製作寶特瓶，主要在東南亞製造並做內銷。因飲料有淡旺季之分，因此固聚酯粒銷售在第二季一定比第一季好、第三季與第二季相似，在第四季則是會往下，這是大致產業趨勢，但營收應該會少一些，因為原料價格下降，產品售價也會下降。

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面對中美貿易戰威脅，羅時銓指出，新纖的策略一直以來都是「local for local」，且最主要產品內銷比例佔75%~80%，因此所受衝擊不大；比較擔心受到波及的產品為工程塑膠（製作汽車、電腦零件）與工業紗（製作汽車座椅、引擎蓋隔熱布或地毯等汽車內裝），但在營業額所佔比例不多，大概佔3~5%、約5億以下，且可以用其他產品線來補。並預期在第四季不會有明顯影響，可能要一直到明年才會顯現。

對於未來的擴廠規劃，羅時銓表示，泰國廠已籌備很多年，但還未做最後定案，生產固聚酯粒、環保粒、化纖都有可能。在地點選擇部分，因在泰國已有20年基礎，文化與管理模式都已成型，且現在去越南太晚、也沒有人工紅利，因此在東南亞擴廠還是偏向選擇泰國。

至於全年整體營收展望，羅時銓則說，因為產品售價已經減了40%，預期今年營收會略為下降。