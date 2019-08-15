台指期大跌128點　分析師：不用太恐慌、今日最低點10287不宜再跌破

▲台指期今下跌128點，分析師認為不用太恐慌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

台股今（15）日終場跌100點，以10327點作收。台指期則是以10301點作收，下跌128點，與現貨相比，逆價差26點，台指期表現相對弱勢。不過，永豐金期貨副總廖祿民分析，台指期下跌主要是受美股影響，但也不用太過恐慌，按照今天午盤港股和陸股都翻紅情況來看，今天這種跳空下跌情況，明天應該會有反彈機會。

廖祿民指出，今天台指期開低後，中場有稍微反彈100點，但最終還是沒有特別的表現，不過整體看起來還好，如果就以消息面來看，應該是受到美股殖利率倒掛的影響，個人認為這只是短期消息面的衝擊，畢竟現在的利率水準跟以前發生殖利率倒掛的2000年、2008年的時空環境不太一樣，當時利率水準大概是5%，而現在利率大概在2%左右，市場應該是不會出現大量避險的情況。

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廖祿民進一步解釋，股票殖利率大約落在4%，而債券則落在2%左右，「大多數的人應該都不會選擇用高利率去換低利率吧。」，且從今天的賣壓來看，不是很重；另外今天的情況也不太算是真正的空頭市場，如果是真正的空頭市場，所有的股票應該都會不樂觀，但今天還是有一些族群例如PCB都還創高，因此今天不算是多方潰散。

另外，廖祿民也提到，近期台股近期反壓都在10500點，現在反壓下移到10427點，來到跳空缺口下緣，先看10420至10416點附近，能不能站回去，目前就是要先守穩。今日最低點10287不宜再跌破。