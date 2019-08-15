參與都更分配面積過小領取補償金　免徵營業稅

▲財政部發解釋令，都更權利變換後分配面積不足，領取現金補償可免徵營業稅。（圖／記者曾俊豪攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部發布解釋令，如果以權利變換的方式參與或實施都更者，若都更完成後所分配的土地及建築物，未達最小分配面積或者應分配的面積，依規定領取現金或差額價金，屬於土地所有人權銷售土地行為，依規定可以免徵營業稅。

所謂權利變換是指透過土地所有權人提供土地，都更實施者提供資金，在該土地興建新的房屋，興建完成後，雙方依據更新前權利價值與提供比例，分配更新後分配建築物及土地。也就是，實施者提供資金興建房屋，於都市更新事業計畫實施完成後，將更新後的部分建築物與原土地所有權人交換部分土地的互易模式。

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財政部指出，106年曾經發出函釋，都更實施者(營業人)依都更規定以權利變換的方式提供資金、技術或者是人力參與或實施都市更新事業，在實施完成之後，取得更新後建築物及土地應有的部分，經主管機關核定後，權利價值為其銷售額。

考量土地所有權人於參與或實施都市更新過程中，如發生應分配房地面積未達最小分配面積單元，導致無法分配，或實際分配房地面積少於應分配面積情事，所領取的補償金或差額價金，應否課徵營業稅滋生爭議。

經該部函詢內政部意見表示，權利變換後權利價值計算及差額價金找補應屬權利變換範疇，意即土地所有權人領取補償金或差額價金，不屬出售應分配房地取得代價，基於上述理由，核釋免課徵營業稅。