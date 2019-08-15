左鎮噶瑪噶居寺　三壇報恩超薦法會圓滿謝親恩

▲台南市左鎮噶瑪噶居寺三壇報恩超薦法會圓滿，普渡民生物資供品則全數捐贈給左鎮弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮噶瑪噶居寺於8月9日起至11日舉行「三壇報恩超薦法會」，由開山上師洛本天津仁波切主法，超度幽冥眾生往生極樂淨土，並祈求國泰民安，普渡法會後220箱罐頭、油、麵等民生物資供品則全數捐贈給左鎮弱勢家庭，將信眾虔誠心意化為實質幫助，冥陽兩利。

農曆七月，民間習俗諸事不宜，卻是佛教的教孝月、報恩月，並無鬼月之說與禁忌。噶瑪寺融合藏傳佛教與漢族慎宗追遠傳統倫理舉行報恩超薦法會，戶外搭建的普渡場遵民俗古禮布置，百桌普渡盛宴以大悲心為前提，五路莊嚴，除將懷親幽思昇華為祈願與祝福，也在倫理淡泊時代提醒人們不忘親恩、即時行孝。

普渡圓滿後，蔣揚慈善基金會執行長陳榮枝及噶居寺執事代表仁波切，將所有加持過的魚鬆、米粉、關廟麵、砂糖、醬油及各式罐頭等220箱供品全數轉化為甘露施食，由左鎮區長兼行善團長李燿州代表接受物資，肯定噶居寺助弱作為，讓功德加倍。公所也特別派車前來帶回眾人愛心與溫暖。

會後並舉辦平安宴慰勞所有志工辛勞。洛本天津仁波切表示，弱勢團體值得大家多關心，噶居寺陸續舉辦街友健檢、圍爐、歲末布施及捐贈電腦與書籍給山區學校，七月普渡也以利益眾生為念，將眾人的慈悲善念化為愛心幫助弱勢，讓大家共同分享佛祖的庇佑與加持，期望溫暖更多人心靈。