▲經濟部長沈榮津今（15）日表示，在台商回流、產業升級轉型及轉單效應帶動下，對下半年國內經濟情勢「審慎樂觀」看待。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

美債殖利率倒掛利空影響，美股重挫拖累台股走勢，今（15）日台股收盤跌逾百點，經濟部長沈榮津對此表示，在台商回流、產業升級轉型及轉單效應帶動下，對下半年國內經濟情勢「審慎樂觀」看待。

受到道瓊工業指數暴跌逾800點衝擊，台股集中市場以10327.13點收盤，下跌100.6點，成交量1217億元；台股今權值股代表台積電、鴻海和大立光收盤均壓在平盤之下。

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經濟部長沈榮津表示，受到中美貿易戰、德國經濟數據表現不佳等多重因素影響，造成美股及全球股市重挫，中美貿易戰在下半年仍是經濟發展的變數，所幸產業界已有升級轉型的準備。

中美貿易戰持續延燒，美國宣布對中國大陸生產的智慧手機、筆電延後課稅，沈榮津表示，此舉對台灣產業來說將是利多，台商像是電子五哥等產業供應鏈陸續移回台灣，可帶動國內的投資與就業機會。

沈榮津日前指出，行政院主計總處日前公佈第二季經濟成長概估統計為2.41%，領先亞洲各國，主因在於出口及國內投資優於預期，在中美貿易戰的轉單效應，台商回台投資效益顯現下，對全年經濟成長率「保二」有信心。

另外，針對基本工資調升，恐造成微型及中小企業、服務業及餐飲業的營運壓力，沈榮津表示，此時經濟部希望創造國內市場機會，同時為產業界排除投資障礙，將責成中小企業處掌握企業融資需求，同時以科技協助中小企業升級轉型，以強化國內產業競爭力。

