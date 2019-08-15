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聯發科攜T-Mobile　首次完成5G獨立連網通話對接

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▲▼聯發科技發佈可兼容2G/3G/4G 的5G多模數據機晶片曦力Helio M70 首次亮相。（圖／聯發科提供）

聯發科5G多模數據機晶片曦力Helio M70。（圖／聯發科提供）

記者周康玉／台北報導

聯發科和美國電信運營商T-Mobile今（15）日宣布，透過聯發科5G多模數據機晶片M70，日前成功完成全球首次5G獨立組網（SA）的連網通話對接，引領5G生態建設邁出關鍵里程碑。

這次合作的夥伴包括核心網路供應商諾基亞和思科、基站供應商愛立信，加上終端晶片供應商聯發科技及電信運營商T-Mobile，在共同合作測試的環境下，實現了全球第一個獨立組網的連網通話，成功地模擬T-Mobile網絡中的實際5G部署，帶動獨立組網架構商用目標邁出了重要的一步。

請繼續往下閱讀...

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，聯發科以突破性的5G技術，讓北美市場消費者得以使用最先進的5G網路，保持技術的先行行列。這是繼五月份與電信基站廠商愛立信成功完成獨立組網通話測試後，另一項重大的進展。

聯發科於五月推出第一顆5G 系統單晶片（SoC），該晶片採用7奈米製程，可為首批旗艦型5G高端智慧手機提供超快速連接和極致的用戶體驗。

聯發科5G系統單晶片整合M70的數據及全球先進的技術，包括安謀（Arm）最新的Cortex-A77 CPU、Mali-G77 GPU和聯發科最先進的獨立AI處理器（APU），可適用於5G獨立式和非獨立式組網（SA / NSA）及Sub-6GHz 頻段，並支援2G到5G各世代的通訊。

即將在2020年廣泛部署的5G獨立組網，相較於非獨立組網更有效率。非獨立組網是與前代LTE之混合組網，在5G獨立組網架構下才能支援完整的5G功能。

5G獨立組網包括超低延遲、高覆蓋率、高承載率的優點，並支援多項的應用如AR/VR、線上遊戲、智慧工廠、智慧電表、車聯網等，滿足需要即時回應及大量連結的應用。

聯發科的5G多模數據機晶片M70適用於 5G 獨立與非獨立組網架構，最高下載速度4.7Gps (Sub-6GHz 頻段)，支援新無線電的空中介面 New Radio (NR) 及載波聚合 (CA)，讓電信運營商享有更多部署上的彈性。

小百科：

SA：Standalone（獨立組網）

NSA: Non-standalone（非獨立組網）

NSA是架構於既有的4G核心網，適合短期內完成建構，但須花費兩套基站維護成本，終端要同時做4G/5G接收，將較為耗電。長期而言，NSA需要逐步融合到SA佈建，如此才能真正使用5G核心網來引入的新功能和新業務。

▼2020年將廣泛部署的5G獨立組網。（圖／CFP）

▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）
 

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關鍵字：聯發科,5G,T-Mobile,SoC

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