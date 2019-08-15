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股市暴起暴落！台股美股一起跌　前因後果一次看懂

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▲中美貿易戰延燒，全球股市皆受衝擊。（圖／路透）

▲ 受美債殖利率倒掛影響，美股道瓊大跌800點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美國出現殖利率倒掛情況，讓道瓊指數收盤跌800點，更讓台股連動受累大跌百點。然而最近市場上消息紛雜，究竟影響股市有什麼原因、那些原因又是怎麼出現的呢？

Q 殖利率倒掛是什麼？

請繼續往下閱讀...

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，正常的殖利率情況是「短期低、長期高」。

就像銀行存款一樣，通常三個月定存利率低、三年期定存利率高，這種情況最正常，但如果出現相反的情況，變成短期的高，長期的低，就會形成「利率倒掛」。

Q 為什麼殖利率倒掛很可怕，還引發美股暴跌？

孫明德表示，殖利率倒掛代表「市場恐慌情緒」升溫。當恐慌情緒蔓延到一定程度，就會「心想事成」，導致全球經濟陷入衰退。過去美債2年期、10年期公債殖利率共出現9次倒掛，其中有7次出現經濟衰退

Q 美股最近怎麼那麼容易大起大落？

目前由於是消息面主導盤勢，大盤圍繞在公債殖利率與中美貿易戰兩項因素，只要情勢比較緊張就會出現大幅波動。

孫明德舉例，每當美股位於高點，川普就強硬放話，但當美股大跌時，川普就會轉彎，最好的例子是本周一（8/12），歷經一周美股下跌後，川普宣布把3,000億美元關稅延後。因此，美股重挫會造成川普壓力，對中態度也將再度和緩。

另一方面，國泰證期顧問處分析師簡伯儀指出，因目前股市位階處於相對高檔，雖然每一次下跌點數看起來都很大，但以幅度上來看都是1~2%左右，就像今日下跌800點，但幅度就是3%。此外，在位於高檔的時候，利多空影響刺激因素都會比較大。

Q 調降利率對市場有什麼影響？為何川普這麼堅持？

孫明德解釋，調降利率表示市場對後續景氣看法保守，因此以降息刺激景氣，當聯準會（Fed）不升息、甚至加快、加大降息頻率及幅度時，這對金融市場是好事，因為會增加流動性

另外，簡伯儀指出，以目前狀況來說，因為現在才剛開始調降利率，市場上有些景氣上的疑慮，但並沒有非常明顯，所以比較偏向資金行情。

而對於美國的降息空間，簡伯儀表示，以公債殖利率來觀察，今年的確還有降息空間，但還是要看經濟狀況如何，不排除今年9月跟10月有繼續往下降息的機會。

Q 美股下跌，會影響台股嗎？

簡伯儀表示，因台股是外資主導的盤市，當外資多時台股就會漲、外資空時台股就會跌，因此全球景氣與資金流向很容易影響台股。

Q 台股會再跌嗎？哪些事情要留意？

簡伯儀認為，如果美股持續修正，台股下跌的機會就會更大。但以今天的盤勢來看，還是有在萬點之上持穩的情況，從這角度去推，不見得會馬上就有重挫的情況發生。

此外，目前只要留意前波低點10,180點不跌破，都有反彈的機會，而高位則是會在年線上下作震盪

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關鍵字：中美貿易戰,殖利率倒掛

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