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理財周刊／中美貿易戰再起風雲　金價多頭行情持續？

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文．理周教育學苑

Ｑ：中美貿易戰再次破局，市場動盪不安，避險商品成為最佳投資管道，自古黃金就有避險保值的功能，在這樣的時局下，該如何投資黃金？黃金都漲這麼多了還會再漲嗎？有沒有什麼需要注意的事項？

Ａ：在台灣常見投資黃金的管道包含現貨及期貨兩大部分，像是銀樓買賣、金磚買賣、黃金存摺都屬於現貨範圍，是可以拿到實體黃金的，而像黃金期貨、外匯保證金隸屬期貨範圍，是運用槓桿來操作黃金價差。就保值性來說，黃金存摺是個不錯的選擇，但若是以賺價差來看，投資期貨及外匯保證金因為有槓桿在，報酬率會比現貨佳。

請繼續往下閱讀...

黃金在國際市場一直都是避險貨幣的地位，只要有任何關於戰爭或是股市恐慌性大跌，黃金價格都會有大幅漲勢，這次貿易戰起因源於川普政府不滿中國對美國農產品購買進程，宣布將在九月一日起，對餘下價值三千億美元所有中國輸美商品徵收一○％關稅，消息一出，黃金報價由一千四百美元一路飆漲到一千五百美元，如果談判再加劇，後市還有更大漲幅。

基本面來看，這次黃金漲勢除了中美貿易戰外，美國降息也存在助力，本周有幾個美國重要數據發布，如果數據狀況不佳，美國聯準會採循環性降息政策，金價猶如乘上雙頭馬車，將一路推高到一千六百美元。

依技術面來看，金價經過六年整理，盤整發動向上，只要發動點一千四百美元不被跌破，上看一千六百美元不是問題，短線來看，多頭行情遇壓，漲多拉回，但多方格局不變，操作策略傾向回後買上漲，第一支撐關卡在一四六五美元附近。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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