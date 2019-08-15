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理財周刊／資金避險　績優傳產接棒

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／馮泉富

近期全球股市詭譎多變，以相對性來比較，美股走勢相對較強，台股、歐股屬中段班，日、韓、Ａ股再次之，港股殿後。當然，很大一部分的原因屬於非經濟因素。

上周已提過，除了中、美對峙的長期化，若加上日、韓的科技角力，未來的變因將開始複雜化，若是引發半導體生產的斷鏈，最後終將影響台灣龐大的下游代工廠與周邊產品的出貨流暢度，時間拉長，連部分美國晶片大廠都不見得討得到好處。

槍聲一響黃金萬兩

請繼續往下閱讀...

現階段日本的關鍵原料對南韓出口管制趨嚴已難以避免，南韓半導體大廠短時間很難有好的替代方案，重點是南韓政府並未選擇談判合作，而是升高敵對狀態，發布《戰略物資進出口修訂案》，將日本單獨列為一類，許可的適用條件縮窄，個別許可的審查時間將從五天延長至十五天(目前日本針對南韓設定的審查時間為九十天)。中國還有龐大的內需市場當籌碼，真不知南韓何來的底氣？

另一方面，美國總統川普再度發言，聲稱將不會與中國通訊製造業巨頭華為做生意，除非美中達成協議，才可能改變，且原訂九月與中國的談判也有可能取消，這又開始讓投資人忐忑不安，擔憂關稅不知何時將由一○％跳增為二五％。

就加權指數而言，外資未積極進場以前，指數很難有讓投資人眼睛一亮的發展；而人民幣走勢又牽制了外資對亞洲新興市場的積極度，不是只干擾到台灣。

至截稿前，人民幣雖未重貶，但每日的官方中間價仍舊持續小貶，這讓市場產生「天天更便宜」的趨貶強烈預期。因此，台股市場暫時只有局部性的族群輪動，且節奏掌控難度越來越高，由於電子類股佔台股比重頗高，目前只能小心謹慎，步步為營。

至於美股的下檔風險，由於仍有降息的工具等著伺候，除非市場出現資金斷鏈，否則崩盤的機率尚小，這可以由信貸利率或槓桿貸款利率是否飆升來當警示訊號，先不必過於擔憂。

整體而言，市場並不缺錢，由全球負利率債券總額早已飆破十四兆美元即可得知，因此，現階段只是找不到更安全的投資標的而已，會持續多久，也不必預設立場。在這樣的背景條件未改變以前，貴金屬ETF的行情趨勢不易扭轉。

降息潮來襲 股市暫無崩盤疑慮

受到中、美、日、韓貿易戰升溫與全球經濟成長弱化的影響，近期美國公債殖利率曲線倒掛的情況並未因FED降息一碼而明顯改善。

日前美國三個月期公債殖利率高於十年期公債殖利率的幅度，已創二○○七年三月以來新高，市場根據殖利率曲線倒掛的走勢估算，美國經濟未來十二個月內陷入衰退的機率已達五五％。

市場目前不乏更令人恐懼的預測，例如有「新債王」之稱的傑佛瑞．岡拉克(Jeffrey Gundlach)八月八日表示，基於殖利率倒掛的惡化，預計明年美國總統大選前，美國經濟衰退的概率高達七五％，高於六月時估計的六五％。

另外，由德國ifo進行調查的「第三季全球經濟氣候指標」，目前降至負的十．一點，其中台灣更為負的二一．八點，雙雙顯著下滑，預期世界貿易擴張將明顯減弱，對全球景氣的展望更趨保守，民間消費及企業投資也將更為弱化。

由於這份調查，共訪問全球逾百個國家裡的逾千位經濟專家(台灣訪問十七位)，就該國經濟現況及未來加以評價，經加權平均而算出全球經濟氣候指標，所以，具有一定程度的參考性，我們必須保持警覺。

過去五十年來美國每次經濟衰退前必然出現殖利率曲線倒掛；而美國FED的降息政策回應太慢，是否為殖利率曲線倒掛無明顯改善的原因，現在尚無法證明，但降息潮已開始於亞洲先行引爆。

除了南韓先前已降息一碼，日前紐西蘭、印度、泰國、菲律賓也陸續跟進，只要美元還有降息的可能，全球降息潮的趨勢不會扭轉。

根據聯邦基金利率期貨報價顯示，市場目前推估FED今年底前至少降息三碼的機率已達約四八．一％，重點是機率排行第二高的是降息四碼，機率達三四．六。

不過，目前股市的態勢也因降息潮的發生，抵消了各種非經濟因素之利空，諸如貿易衝突、地緣政治衝突、升高的香港示威衝突等等，全球資金未來會有一段時間，將在風險性資產(股市)與避險性資產(債市、黃金)之間，被趕來趕去。

川普對諸多國家的制裁 挑起全球央行的不安全感

如前所述，在全球央行同步寬鬆的背景下，又逢市場風險偏好保守的擠壓之下，擠出睽違七年的貴金屬行情。

美國川普總統對諸多國家的制裁，也挑起了全球央行的不安全感，加入了增持黃金儲備的行列。根據世界黃金協會數據顯示，今年第一季全球央行共購進一四五．五公噸黃金，其中俄羅斯及中國人行的收購量最大，推動全球黃金需求量年增七％。

觀察中國央行的增持動作，今年以來每月皆買超，新公布的七月黃金儲備，再度增持了黃金三二萬盎司(約十噸)，為連續第八個月增持黃金，累計近八個月，人行共增持黃金三○二萬盎司。

央行跟著大媽搶黃金 白銀ETF也欲小不易

儘管中國今年來大量買進黃金，但黃金在其外匯存底所占比重仍不到三％，落後西方先進國家十分大的距離，市場預估後續仍將每月增持，為人民幣的國際化做準備。

另外，根據中國黃金協會表示，上半年上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量達三．○二萬噸，年增八八．二七％，成交額人民幣八．八四兆元，年增率一○一．○三％，從期貨的成交額來看，中國也將為了交割而儲備更大量的黃金現貨，黃金的需求可期。

另一方面，白銀的價格趨勢，也具有金融屬性，長期走勢將跟隨黃金價格連動，因此，白銀的ETF將跟隨黃金ETF同步走揚。由於半導體斷鏈的變數未除，因此，現階段選股策略以安全性為考量，績優傳產股為優先選擇。

傳產優先避開電子 美利達穩健成長可期

例如美利達(9914)，目前自行車騎士年齡漸長，且電動自行車之需求能見度高，而全球滲透率尚低，代表未來成長空間可期，可望持續成為自行車產業的最大成長動力。

另一方面，技術升級將拉高平均售價，由於美利達在電動自行車比重/運用逐漸增加，且在台灣生產高階自行車，可免於美國和歐盟徵收關稅。

美利達第二季的電動自行車出貨量為五．八萬輛，年增二九％，季增六○％。雖然第二季三家中國子公司虧損一一○○萬元，但虧損情況較去年同期的一九○○萬元已見改善。法人預估二○一九年EPS約八．三三元，二○一九年約九．二九元，穩健成長可期，可長線追蹤。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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