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理財周刊／迎接純網銀　徵才新趨勢

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

銀行的工作一向被認為是金飯碗，能進得了金融業，通常學歷也都要有金融相關背景。但這樣的態勢恐怕要改變了，因為純網銀時代來了！

原本金管會決定發出的純網銀執照只有兩張，七月三十日結果出爐，將來銀行、樂天銀行、LINE BANK三家全上，估計最快年底在台灣就能看到純網銀。

很多人會納悶，現在不是就有網路銀行嗎？為何還有純網銀？簡單來說，純網銀跟傳統銀行的差異，就是所有傳統銀行可以做的事情，純網銀都能做，最大的差別在於，純網銀大部分業務都是經由網路、行動裝置進行，除了總行與客服中心外，依規定不得設立實體分行。

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金融研訓院院長黃崇哲說：「從Bank2.0到Bank3.0，將原本由櫃員所提供的各項金融服務，一步步藉由ICT與消費者之間創造了全新的連結。」透過ICT，讓客戶在前端互動可以有更佳的使用者數位體驗，在客戶看不到的後端，更能導入互聯網原生的開放協作API與新技術，對未來金融服務使用情境可以有更多想像。而這些想像的實踐，都來自於人才。

純網銀時代，人才也成了最大的需求，業者都啟動招募人才計畫。

「樂天國際商銀」籌備處負責人魏啟林表示，日本樂天希望台灣未來也有能力自行開發銀行系統，因此人才招募鎖定對資訊工程有興趣的族群。「將來銀行」也將招募對象鎖定資訊科技人才，因為純網銀是「拿到金融執照的科技業」。Line Financial台灣董事長暨總經理陳立人則指出，目前所需人力除了開發工程團隊中的應用開發、網路、系統、資料庫等工程師外，現階段招募重點是法遵、稽核、風險管理等中後台人力。

從這三家的人力招募方向可以看出，具金融背景的人才並不一定加分，擁有人文、IT等跨領域背景者，反而會是純網銀想爭取的人才。

將來銀行總經理梅驊認為，純網銀服務的重點在於貼近用戶需求，所以不見得IT背景才能來投履歷，擁有人文、歷史背景也占有優勢，因為「需要有『懂生活』的夥伴加入，才能真的從『人』的角度出發設計產品。」

《Bank4.0》作者Brett King在書中預測，未來由於AI、IoT以及區塊鏈等全新科技功能導入金融服務，將可以創造出全新的金融消費感受。網銀時代，科技準備好了，人才也準備好了嗎？
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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關鍵字：理財周刊,網銀

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