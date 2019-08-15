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不滿基本工資調漲　商總：根本就是勞動部「獨角戲」

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▲全國商業總會副理事長許舒博今痛斥昨天的開會結。（圖／記者余弦妙攝）

▲全國商業總會副理事長許舒博今痛斥昨天基本工資審議開會結果。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議會昨（14）日決議建議明年元旦基本工資將調漲至2萬3800元、時薪158元，雖然資方代表昨天也有與會，但還是有工商團體事後表達不滿。像是全國商業總會副理事長許舒博，今（15）日召開記者會表示，昨天的會議根本就是勞動部自己的「獨角戲」，漲幅多少根本就沒有參考勞資雙方意見，呼籲行政院好好聆聽商界聲音，「七大工商團體不背書這次的審議結果」。

對此許舒博痛批，昨天的基本工資審議委員會上，勞動部根本就沒有聽取勞資雙方的建議，勞方提出的漲幅太高，資方希望不要漲，但最後竟然是漲了3.03%，「這根本就是政治考量」，感覺勞動部已經先訂好漲幅，才找大家開會，根本沒有要聽雙方意見，如果是這樣的話，以後就請勞動部自己決定就好，不要把勞資雙方找去，讓雙方在現場爭場，造成對立。

請繼續往下閱讀...

另外，許舒博提到，全部產業界都非常反對基本工資的調漲，尤其是時薪的調漲，因為這樣的調漲不僅無法照顧到邊際勞工，甚至還只會使中小型企業倒閉，舉例來說，現在已經有很多24小時營業的超商已經都收掉夜間營業時段，連這樣的連鎖企業都無法承受人事成本的調漲了，更何況是國內眾多的微小型企業。

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關鍵字：基本工資,勞動部,時薪,勞工,商總,工總

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