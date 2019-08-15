鴻海董事長劉揚偉赴美會威州官員　當地議會領袖「盼持續合作」

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／綜合外電報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（15）日與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，根據外媒報導，雖然雙方沒有透露太多討論細節，但是威州參議會共和黨領袖費茲傑羅推文表示，收到鴻海的最新計畫，期盼未來持續合作。

鴻海2017年在威州啟動設立面板廠，被美國總統川普盛讚為「世界第八大奇蹟」，並承諾召聘1.3萬名勞工，獲得威州議會允諾提供15年總計約40億美元（約新台幣1252億元）賦稅補貼優惠，寫下美國對外國企業最高的補貼金額，後來縮減建廠計畫規模，促使當地官員提出重新協商。

請繼續往下閱讀...

鴻海董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫今天拜會威斯康辛州州長艾佛斯（TonyEvers）、參議會共和黨領袖費茲傑羅（Scott Fitzgerald）和威州眾議會議長伏斯（Robin Vos），費茲傑羅更在推特發文「收到鴻海最新計畫，期待未來持續合作。」

鴻海富士康在美國發出聲明，但是僅提到劉揚偉會見威州州長艾佛斯及地方官員，以及威州高等教育界人士，而艾佛斯的發言人巴爾達夫（Melissa Baldauff）則說「期盼與今夏剛接任鴻海董事長職務的劉揚偉建立起關係」，但並未就討論細節提供更多資訊。