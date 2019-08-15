貿易戰把資金趕進公債市場　法人：目前安啦！

▲全球資金棄股轉債，造成美國公債殖利率倒掛，美股大跌。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

美中貿易戰火一發不可收拾，全球資金棄股轉債，瘋狂湧入公債市場，造成美國公債殖利率倒掛，美股大跌。法人表示，從技術面來看，在指數沒跌破2800點及2774點雙支撐前，美股並未有轉空之虞「目前安啦！」。

事實上，從去年以來，美股就呈現上沖下洗的局面。近期因川普打破G20協議，放話再對中國大陸3000億美元商品加徵關稅，中國大陸放手讓人民幣貶破7，全球股市陷入劇烈震盪的混亂局面。

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第一金投信分析，從技術線型來看，本波標普500從高點3027點來到2822點，跌幅約6.77%，近五個月最深跌幅，但仍守在年線之上；在指數沒跌破2800點及2774點雙支撐前，美股並未有轉空之虞，仍處漲多回檔的中期整理。

第一金投信指出，由於貿易戰衝擊已顯現，經濟走弱風險節節升高,趨避風險意識全面抬頭，維持建議「增債減股」，加碼美國公債及投資等級企業債。

股市方面，美國經濟依舊獨強，逢回仍可分批加碼或定時定額佈局；而受貿易戰衝擊較大的新興市場，受資金流出影響，建議減碼。

美景氣仍佳

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，從資金面及股市估值來看，全球經理人的現金部位仍高於過去十年平均，且股市牛熊指標也顯示，股市尚未過熱，若股市因非基本面的突發事件急跌，仍可望在低接買盤中緩步回升。

郭智偉表示，從景氣來看，美國就業市場強健，ISM指數於第三季打底，第四季有好轉機會，科技支出維持強勁，成長性佳的科技龍頭股仍會是帶領美股的主要族群；中國經濟短期落底，股市可望受惠於財政與貨幣政策刺激；台灣則可望成為美中貿易戰、日韓貿易戰的受惠者。

產業方面，郭智偉表示，華為事件逐漸平息後，估第三季訂單恢復。此外，中國5G基站建設因提早發放牌照使得建設速度優於原先預估，半導體將受惠5G與先進製程，獲利止跌回穩，預計下半年緩步復甦。