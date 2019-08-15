9億貴婦遭冒名投資TRF？銀行反駁：客戶違約不交割...還要求「交易無效」

▲國內再傳TRF投資爭議案，投資人與銀行各執一詞，真相有待釐清。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

陳姓貴婦到某銀行定存3,000萬美元，事後，她的妹妹指控行員偽造簽名，錢被拿去投資人民幣造成虧損，不過，遭控銀行則反駁，陳姓貴婦的妹妹，是因個人稅務規劃，以姊姊掛名的公司，進行TRF交易，相關交易皆有錄音為證，根據仲裁結果，除部分交易因作業程序不完整不可求償外，其餘交易具有真實性和合法性，確定銀行損失可依法求償。

銀行表示，當初下單交易的，就是陳姓客戶本人，從2013年開始投資TRF（目標可贖回遠期契約），初期也有數筆獲利的交易，後來因為發生虧損，而違約不交割，還要求銀行承認交易全數無效，甚至多次透過立委、律師、主管機關與銀行協商，協商數十次未果後，最終於雙方同意下進行仲裁。

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陳姓貴婦這一方則指稱，姐姐因不識字，遭銀行行員偽造簽名投資，妹妹在2015年因銀行理專換人，看存摺後發現簽名根本不是姊姊親筆簽下，交易文件也是寄送到理專朋友住處，發現不對勁後，向銀行索取資料核對，但還被拒絕。

隔年，貴婦妹妹與銀行開會協商，銀行端主張仲裁，雙方同意，但等到仲裁庭通知書，內容卻要求存款人拿出7億新台幣賠償銀行交易損失。

對此，銀行也表示，根據仲裁結果，對於雙方有所爭議的交易，部分因作業程序未盡妥適而未獲判定可依約求償外，其餘交易印文與文件的真實性與合法性均獲認定，確定銀行損失可部分依法求償，銀行也尊重具法律拘束力的仲裁結果。