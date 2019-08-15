彰銀董座：香港分行並未吸收一般存款　若當地擠兌「衝擊有限」　

▲香港近期的抗議活動將造成經濟成長趨緩，資金流動也將牽動鄰近的台灣。（圖／香港01授權、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

彰銀董事長凌忠嫄今（15）日表示，以彰銀來說，在香港據點並非是全業務分行，沒有吸收一般民眾的存款，以企業存款較多，假使香港金融機構發生擠兌，對彰銀的香港分行衝擊有限。

凌忠嫄說，資金可能會因為香港經濟的趨緩而撤出，對台灣的銀行來說，反而有利。雖然外界認為，資金撤出香港，新加坡是最直接的受惠者，但台灣也是一個選擇，台灣有機會受惠。

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凌忠嫄指出，目前彰銀的香港分行，還是彰銀最賺錢的分行，如果客戶在香港分行有開戶、在台灣的國際金融業務分行（OBU）也有開戶的話，資金回流的認識客戶（KYC）程序就不用太複雜，所以近期還是會觀察資金流動的情況。至於財富管理的部分，彰銀的香港分行並沒有申請執照，原本就沒有從事相關的業務，這方面對彰銀而言影響同樣有限。

另一方面，中美貿易戰也打得如火如荼，中國大陸的不確定性加劇，彰銀對大陸曝險也逐步在調降，根據金管會的統計，彰銀對中國大陸曝險占淨值比重大約為0.36倍，較去年底的0.4倍繼續下降。

彰銀對於大陸曝險有控管，所以部分產業也會緊盯，在大陸的放款以金融業居多，對於光電產業等都會謹慎觀察。至於南京子行是因為從分行升格為子行，資本金轉換上就有匯損的問題，才會呈現虧損的狀況，實際上的本業還是持續有獲利。

▼彰銀董事長凌忠嫄（中）。（圖／記者吳靜君攝）