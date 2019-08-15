小七首創！炭火燒肉包「微波還能好吃」　億元級小金包再添生力軍

▲統一超商主管表示，全台門市一年共可賣出超過700萬顆包子，締造億元業績。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

超商是上班族的午餐好夥伴，統一超商今（15）日宣布推出第一支微波的炭火燒肉包，再創全台便利商店之先例；依據內部統計，全台門市一年共可賣出超過700萬顆包子，締造億元業績，開創超商另類「小金包」商機。

包子堪稱國民美食，7-ELEVEN發現，國人最愛的TOP3包子口味依序為：鮮肉包、鮮筍肉包、港式叉燒包，都是熱銷超過20年以上的經典口味，且以早午餐為主要銷售尖峰時段，銷售逐年成長。

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為了方便消費者隨時隨地都能吃到熱騰騰的包子，7-ELEVEN團隊花了半年時間研發可微波加熱的包子，為避免微波加熱易導致麵皮變硬，多次與主廚討論將麵皮調整最適微波配方比，成功打造出便利商店第一支微波肉包，搶攻國民美食商機。

統一超商主管表示，包裝上則以內盒加微波透氣袋包裝設計，能讓肉包充分受熱；口味上，以年輕人喜愛的「燒肉」風味，內餡以直火燒肉加炭火燒烤製成，成功打造便利商店第一支微波肉包，今年4月底於區域測試販售，每月皆有熱銷超過20萬顆的好成績。

依據財報，7-ELEVEN掌握暑假及高溫商機，推出鮮食、CITY CAFE、麵包等新品，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一速達等表現亮眼，推升7月份合併營業額223.86億元，較去年同期增加6.21%，累計合併營收為1,474.19億元，較去年同期成長4.37%。