台商回流夯！渣打銀維持台灣今年GDP成長率2.1%　下半年小心3風險

▲中美貿易戰成為台灣經濟一大隱憂，外界高度關注後續情勢發展。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰持續延燒，渣打集團最新報告指出，儘管中美貿易戰對不同地區與產業的衝擊程度不一，但就貿易數據分析，墨西哥、南韓、台灣、菲律賓與越南等5個地區，成為這波貿易糾紛下的前5大受惠市場，不過台灣經濟成長率仍得面臨3大風險。

渣打銀行表示，從2018年以來，美國已對大陸祭出兩輪關稅加徵措施，第一輪是在去年7、8月，美國對先後對總計價值500億美元的大陸商品加徵25%關稅；第二輪則是去年9月24日起對2,000億美元大陸商品加徵10%關稅。渣打集團指出，美國對中國加徵關稅，已使墨西哥、南韓、台灣、菲律賓與越南等經濟體受惠，可被視為是中美貿易戰第二輪的贏家。

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渣打銀行進一步指出，2018年10月至今年2月間，美國自大陸進口占其全球總進口量22.6%，低於前3年同期平均值的25.3%。若就年成長率來看，美國2018年10月至今年2月間自大陸進口量，較上年度同期衰退16%。最新貿易數據指出，墨西哥、南韓、台灣是第二輪貿易戰中受惠於轉單效應較明顯的地區。另在2018年10月至今年2月間，這3個地區分別佔美國總進口量的26.6%、4.9%與4.6%，與前3年同期平均值相比皆有小幅提升。此外，數據顯示，菲律賓與越南也從中受惠。

然而，這5個月期間，在受到第二輪關稅影響的產品清單中，美國自全球總進口量也較上年度同期衰減3%，可能的原因是整體最終需求減緩，或是大陸的競爭者受限於產能，還無法吸收自大陸移出的供應鏈需求。渣打集團認為，儘管中美貿易戰下可能有所謂的贏家與輸家，但若是最終需求減緩，衝擊層面將更全面性，恐怕也沒有所謂的贏家。

不過，渣打銀行高級經濟分析師符銘財指出，受到投資由大陸流回台灣的鼓勵，預期下半年台灣GDP成長率將反彈，渣打集團維持對2019年台灣GDP成長率預測為2.1%不變。

此外，機械設備進口的快速成長是可望支撐下半年台灣經濟表現的另一指標。今年6月資本設備進口年成長率由前5月的10.8%，大幅躍升至41.6%，其中最顯著的是半導體設備進口成長97.3%。由於美國限制對大陸的高科技產品出口，預期台灣將受益於大陸對非美製造商高科技元件需求的上升，由於半導體出口占台灣出口比例達30%，也占GDP比例則達17%，這將支持下半年的GDP成長。

儘管如此，台灣經濟也面臨下行風險，包括中美貿易糾紛的不確定性、大陸經濟成長放緩，與高科技產業的庫存調整等。美國和大中華區對台灣出口貢獻合計超過50%，雖然台灣努力擴大與東南亞地區貿易往來，但大陸仍是目前台灣最大的海外製造基地，以及貿易順差、赴台旅遊的主要來源地之一。