鴻海市值失守兆元！　美台股市大跌拖累...股價恐回測71元支撐

▲鴻海。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

美債殖利率曲線倒掛，引發美國經濟衰退疑慮，道瓊指數暴跌800點，拖累台股今（15）早盤跌逾百點，權值股鴻海（2317）則是以71.5元開出，早盤最低來到71.3元，跌幅逾1.7％，市值失守兆元大關，一度來到9882.1億元。

受到美股道瓊指數暴跌影響，台股早盤重挫逾百點，拖累權值股鴻海今天股價以71.5元開出，早盤最低來到71.3元，跌幅逾1.7％，若是以減資後股本1386.3億元估算，市值一度來到9882.1億元，失守兆元大關。



鴻海13日公布季報及半年報，第2季合併毛利率5.31%，合併營益率1.34%，相較上季和去年同期衰退，法人指出，鴻海第2季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率是2008年以來單季低點；代表本業的第2季營業利益155.49億元，則是2013年第2季以來單季低點，出現三率三降的情況。

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鴻海第2季歸屬母公司業主淨利170.53億元，季減13.98%，年減2.5%；淨利率1.47%，季減0.41個百分點，比去年同期下滑0.15個百分點；每股稅後純益1.23元。法人指出，鴻海第2季獲利絕對數字是2013年第3季以來單季低點，等於創下6年來新低紀錄。

鴻海2019年上半年營收2兆2140.86億元，較去年同期增加5.03%；歸屬母公司業者淨利368.79億元，較去年同期減少11.29%，基本每股稅後純益2.66元，優於去年同期EPS 2.4元。

法人指出，受惠消費性電子產品傳統出貨旺季，鴻海第3季營收可望來到1.3兆元，較第2季成長10%以上，但是今年則要注意中美貿易戰的不確定因素影響整體經濟環境變化。