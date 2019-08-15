美殖利率倒掛引美股崩盤　法人：8月持續受口水戰震盪

▲受債市影響，美股崩盤。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

受到美國債券市場發出警報，美公債殖利率倒掛，是2007年金融海嘯以來首次出現倒掛紀錄，引起美股出現崩跌800點。法人認為，過去殖利率倒掛後的美股標普指數報酬率仍正向，美國企業第3季財務預測也超乎預期，無須對股市太恐慌，預料8月期間，美股會伴隨著中美雙方口水戰震盪下修。

由於美國2年期公債殖利率升至美國10年期公債殖利率之上，形成殖利率曲線倒掛，引起市場對經濟可能陷入衰退的疑慮。美國三大指數重挫，道瓊800.49點或3.05%，收25479.42點；標普500指數下跌85.72點、跌2.93%，收2840點；由於市場風險情緒高漲，避險性資產包括黃金及VIX指數則雙雙走高。

請繼續往下閱讀...

殖利率曲線倒掛為景氣要陷入衰退的指標，自1978年以來，美國10年與2年期公債殖利率曲線5度反轉，而反轉發生倒陷入衰退5次平均為22個月才發生。

近期全球的貿易戰影響投資信心，在加上中國及德國的總體經濟數據低於市場預期，在經濟前景不明之下，大量資金轉進債市避險。

元大S&P500ETF研究團隊認為，殖利率倒掛顯示債券市場的避險情緒極為濃厚，市場正憂慮美國經濟正走向衰退，但是觀察過去5次殖利率倒掛發生後標普500指數表現，三個月平均報酬率為2.5%、六個月為4.87%，而中長期1年為13.48%、2年為14.73%、3年漲幅則為16.41%。

元大S&P500ETF研究團隊認為，隨著9月1日1100億才開始課稅，而中美雙方在9月中會再次談判，與此同時，聯準會利率會議也將確認是否再度降息，預期8月期間，美股會伴隨著中美雙方口水戰震盪下修。

不過，美國的經濟基本面還是呈現緩步成長趨勢，並沒有衰退指標發生。不管是GDP、非農就業人數及失業率等表現都顯示美國是全球經濟表現最好的國家之一。

此外，觀察個人、企業或政府的資產負債表體質呈現良好，財務狀況並未有衰退跡象；在加上企業第二季財報公布近7成優於市場，而第三季財務預測也超乎市場預期，不需要對股市太過恐慌。