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美國殖利率倒掛台股一度重傷　國安基金緊盯

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安基金緊盯台股變化。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

受到美債殖利率倒掛影響，外界預期美國經濟衰退，導致美股大跌，台股今(15)日一早開盤也有跌逾百點的情況，引起國安基金的注意。

國安基金官員表示，台灣的股市相對穩健，台股的下跌主要還是受到國際連動的影響，國際股市難免全盤下跌，但是國內的基本面良好，例如第2季的經濟成長率2.41%，較前年的2.19%明顯增溫；台灣回流金額已經超過5,000億元，預期還會持續回流，台灣經濟成長正向發展。

請繼續往下閱讀...

加上，目前轉單效應也有發酵、新台幣也有適度的貶值，有助於出口增加；外資也願意投資台灣，有助刺激國內的投資動能。此外，前瞻建設也達到了高峰期，對於國內的經濟也有所支撐。國內股市受到國際因素影響而下跌，但是股市是經濟的櫥窗，最後還是會回到基本面，目前台灣景氣還算不錯，所以還是請大家要對國內景氣有信心。

國安基金官員表示，目前為止，國內景氣往好的方向，股市下跌幅度比國際股市還要少，國際專業機構對台灣評價也是這樣「中美貿易戰獲益者之一」。不過國安基金也不會因此掉以輕心，隨時關注台股的變化，如果台股有不理性下跌，包括資金大幅度移動、信心渙散時，不排除召開臨時會。

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關鍵字：美國,殖利率倒掛,經濟衰退,台股,受衝擊,國安基金

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