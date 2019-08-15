基本工資調升　超商業：單店每月人事成本至少多一成

▲基本工資將再調升，超商業者的人事成本也將隨之提升。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

勞動部昨（14）日召開基本工資審議委員會，調升基本月薪及時薪水準，超商業者預估，便利商店單店每個月至少會多支出一成的人事成本，以全台近1.1萬家超商來看，服務業長期缺工問題未解，均將加重超商業者的經營壓力。

勞動部基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。

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依據人力銀行調查，基本工資一旦調漲，國內84%企業人力成本將會增加，增幅將因業態而有不同，包括餐飲、手搖飲料、文教等服務業，以及聘僱外勞偏高的製造業將首當其衝。

超商業者表示，目前尚無法精算人事成本增加的額度，不過以國內超商家數約1萬多家來估算，一天工時24小時、一年365天，如果時薪調漲8元，保守估計增加的人事成本約7億元，若加計夜班或假日加成的薪資，以及勞健保等相關人事費用，業者的人事成本壓力會更重。

統一超商、全家便利商店表示，在人事成本節節高升下，未來也將加速在門市導入智能設備，像是訂購系統、電子標籤、IOT（物聯網）以降低人工的勞務量；以全家為例，該公司台鑫店擴大導入電子標籤、輕鬆補貨的抽取式貨架等設備，商品促銷每兩週換檔一次，平均較一般店省約2小時工時，相當於1年省52小時，有助減緩人事成本壓力。