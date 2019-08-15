軟銀Vision Fund首次跨足能源公司　投資34億開發儲存技術

▲軟銀Vision Fund首次跨足對再生能源儲存公司投資。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

軟銀集團日前宣布，Vision Fund首次跨足對再生能源儲存公司投資，在瑞士的Energy Vault企業投資1.1億美元（約新台幣34億元）。

許多國家努力研發可再生能源儲存技術，而受能源水電站物理和機械工程的啟發，Energy Vault的技術可將可再生能源儲存在35噸磚中，並以低於化石燃料成本的基本負荷，並能以最低電功率需求方式、且低於石化燃料成本的方式輸送）。

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Energy Vault執行長皮科尼（Robert Piconi）表示，Energy Vault的儲存技術不會存在在人口密集的城市，但該公司的模塊塔可以在偏遠地區使用，並且成本低於化學品儲存選項。

皮科尼也提到，Energy Vault與SoftBank現有的能源組合高度互補，很高興能夠一起合作並推廣全球影響力。

Energy Vault沒有透露將花費多少金額作為最新投資的一部分，但該公司表示會利用1.1億美元加速其儲存技術的全球部門。SoftBank Investment Advisers的合夥人漢森（Andreas Hansson）也將加入Energy Vault董事會。