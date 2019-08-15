道瓊狂洩800點！台指期受累開盤重挫174點...預告台股開盤不妙

▲美股大跌，台指期也受累。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

受10年期美債殖利率與2年期殖利率利差倒掛之影響，美股開盤後一路殺低重挫，其中，道瓊指數大跌8百點，跌幅3％。回頭看台指期今（15）日開盤下跌174點，來到10,255點，預告稍後開盤的台股，情況也不妙。

美股道瓊指數下跌 800.49 點，或 3.05%，收 25479.42 點。那斯達克指數下跌 242.42 點，或 3.02%，收 7773.94 點。標普 500 指數下跌 85.72 點，或 2.93%，收 2840.60 點。三大指數皆下跌。

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投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，現在美國企業信心嚴重不足、資本支出低迷，主要仍是受到中美貿易戰的衝擊打壓，而貿易戰所帶來的全球經濟成長放緩，正開始拖累美國經濟同步下行。

此外，摩根士丹利預計，若當前國際形勢仍無法好轉，那麼估計在「3 個季度」之後，美國就將陷入經濟衰退，摩根士丹利在早前發出的一篇研報中預期，美國聯準會（Fed）將於今年9月、10月各降息一碼，而2020年則可能再降4碼。

截至今早8：47，台指期下跌163點，來到10,266點。

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