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美股2019年單日最慘！「道瓊暴跌800點」　經濟衰退現凶兆

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股週三情況一片慘澹，華爾街恐慌指數上升。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美股週三（14日）受挫大跌，三大指數跌幅都達約3％，道瓊指數終場暴跌800點，成為今年單日最大跌幅。主因除了中國與德國的經濟數據表現差，被視為經濟衰退風向標得美國長短期債券殖利率更出現倒掛，加深全球經濟開倒車的憂慮。

道瓊工業指數終場下跌800.49點，或3.05%，收在25479.42點；標準普爾500指數下跌85.72點，或2.93％，收在2840.60點；那斯達克指數下跌242.42點，或3.02%，收在7773.94點。

請繼續往下閱讀...

由於10 年期美債殖利率與2年期殖利率利差倒掛影響，美股開盤後一路殺低；據了解，10年期美債殖利率減2年期殖利率利差，創下2007年來首次出現倒掛的紀錄，一度最深跌至 -1.60%，伴隨著債券市場急速升溫的避險情緒，市場廣泛憂慮美國經濟正走向衰退，拖累週三美股重挫。

10年期美債殖利率減2年期殖利率利差，一直是經濟學家關注「經濟衰退」的風險指標。而另一指標，10年期美債殖利率減3個月期利差，事實上也早已在今年5月份時，就已經出現倒掛。

對此，川普在推特宣揚美國對中貿易戰正取得優勢，「我們節節勝利」，隨即話鋒一轉將矛頭指向聯準會（Fed），「瘋狂倒掛的殖利率曲線！我們本該輕易收割大豐收，Fed卻把我們拉了回來。我們會贏的。」他說，中國不是美國的問題，Fed的利率政策才是。

ET快訊
美股今年單日最慘！「道瓊暴跌800點」　經濟衰退現凶兆

關鍵字：美股,北美要聞,那斯達克指數,道瓊指數,標準普爾500

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