每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺



▲南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導、攝影

喜歡鰻魚飯的台北朋友，對於四大人氣名店肥前屋、劍持屋、京都屋及濱松屋應該不陌生，其實在南港區還有一家可以吃到鰻魚飯，而且老闆堅持每日現殺活鰻，烤過後再拔刺，不管是白燒還是蒲燒鰻魚飯，幾乎都吃不到刺。

板前屋原本就是串燒店，但老闆因為喜歡吃鰻魚，因此也開始賣起鰻魚料理，為了顧及鰻魚品質，老闆還大手筆的請專業人士來幫他養鰻魚，他還交待養鰻魚的人飼料等等的不要省，就是要幫他養出品質最好的鰻魚。而且自己養鰻魚也不怕缺貨或大漲價，可以持續烤出好吃的鰻魚給大家吃。





▲蒲燒鰻魚飯。





▲老闆堅持使用炭火烤鰻魚。

鰻魚飯一般來說有分關東派及關西派，關東派是從鰻魚的背部下刀剖開，切成塊狀後先蒸再烤，師傅也會在蒸完後來拔刺，因為先蒸過，口感上比較軟嫰；關西派則是從腹部下刀剖開，然後直接用長串籤串起直接火烤，雖然沒有事先拔刺，但因為全程火烤，大部份的魚刺也都烤到脆化，整體口感比較香脆。板前屋的料理手法偏向關東派，老闆先將處理好的鰻魚先小烤方便拔刺。





▲白燒鰻魚串燒。





▲酥炸鰻魚鰭邊肉。





▲鰻魚玉子燒。





▲鰻魚肝湯。

使用炭火，是板前屋老闆的堅持，老闆說只有用炭火才能把鰻魚皮得酥脆，但又吃得到皮下膠質。板前屋吃得到白燒鰻魚與蒲燒鰻魚，許多老客人對於白燒鰻魚酥脆口感則是讚不絕口，老闆說，他只用簡單的鹽來調味，更能讓大家品嚐到鰻魚的原味。不過老闆提到，為了讓鹽能均勻的撒在鰻魚上，他的鹽是自己加工磨成細粉狀。

除了鰻魚，板前屋也有各式串燒、烤魚料理與生魚片。

板前屋鰻魚料理

地址：台北市研究院路一段88號(近南港展覽館捷運站5號出口)

電話：0958-787-898