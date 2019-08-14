　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導、攝影

喜歡鰻魚飯的台北朋友，對於四大人氣名店肥前屋、劍持屋、京都屋及濱松屋應該不陌生，其實在南港區還有一家可以吃到鰻魚飯，而且老闆堅持每日現殺活鰻，烤過後再拔刺，不管是白燒還是蒲燒鰻魚飯，幾乎都吃不到刺。

板前屋原本就是串燒店，但老闆因為喜歡吃鰻魚，因此也開始賣起鰻魚料理，為了顧及鰻魚品質，老闆還大手筆的請專業人士來幫他養鰻魚，他還交待養鰻魚的人飼料等等的不要省，就是要幫他養出品質最好的鰻魚。而且自己養鰻魚也不怕缺貨或大漲價，可以持續烤出好吃的鰻魚給大家吃。

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲蒲燒鰻魚飯。

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲老闆堅持使用炭火烤鰻魚。

鰻魚飯一般來說有分關東派及關西派，關東派是從鰻魚的背部下刀剖開，切成塊狀後先蒸再烤，師傅也會在蒸完後來拔刺，因為先蒸過，口感上比較軟嫰；關西派則是從腹部下刀剖開，然後直接用長串籤串起直接火烤，雖然沒有事先拔刺，但因為全程火烤，大部份的魚刺也都烤到脆化，整體口感比較香脆。板前屋的料理手法偏向關東派，老闆先將處理好的鰻魚先小烤方便拔刺。

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲白燒鰻魚串燒。

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲酥炸鰻魚鰭邊肉。

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲鰻魚玉子燒。

▲每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺。（圖／記者黃士原攝）
▲鰻魚肝湯。

使用炭火，是板前屋老闆的堅持，老闆說只有用炭火才能把鰻魚皮得酥脆，但又吃得到皮下膠質。板前屋吃得到白燒鰻魚與蒲燒鰻魚，許多老客人對於白燒鰻魚酥脆口感則是讚不絕口，老闆說，他只用簡單的鹽來調味，更能讓大家品嚐到鰻魚的原味。不過老闆提到，為了讓鹽能均勻的撒在鰻魚上，他的鹽是自己加工磨成細粉狀。

除了鰻魚，板前屋也有各式串燒、烤魚料理與生魚片。

板前屋鰻魚料理
地址：台北市研究院路一段88號(近南港展覽館捷運站5號出口)
電話：0958-787-898

ET快訊
相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆
快訊／用政治獻金買酒？　韓國瑜競總公布真相
台南彩券行開出20.47億詭爆怪事　「當天打雷，今天門口車禍
迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈路線」：讓你們不舒服很抱歉

關鍵字：美食情報,板前屋,鰻魚飯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

過年摸麻將...韓國瑜刻意說謊？　許淑華曝真相

監察院「政治獻金」公開了！　柯文哲4405萬是六都墊底

每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺

粉絲拱高嘉瑜直接「選總統」　網友殘酷揭穿「不合法」真相

「吳韓密會」消息走漏！新時間地點曝光　韓國瑜回應了

快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜亮證據：金門陳先生捐贈的

挨批喪失黨員立場　洪秀柱回應吳敦義：一中同表讓兩岸脫離仇恨

解決亡國感？柯文哲狠酸蔡英文：嘴砲沒用　寫臉書救不了國

這「3件事」讓柯昱安決心辭職？　臉書曝心聲：我的極限就到這裡

「韓黑真的有病」　資深女星翻白眼！力挺韓國瑜衛生麻將

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

崔佩儀被酸「三世豬靈投胎」爆哭　老公「瘦1公斤1萬美金」...樂收520萬！

郭雪芙氣喊「和他睡過了」...明明沒有　劉以豪好嘔：要不要把誤會變成事實？

過年摸麻將...韓國瑜刻意說謊？　許淑華曝真相

監察院「政治獻金」公開了！　柯文哲4405萬是六都墊底

每日現殺活鰻　南港板前屋的炭烤鰻魚飯美味又無刺

粉絲拱高嘉瑜直接「選總統」　網友殘酷揭穿「不合法」真相

「吳韓密會」消息走漏！新時間地點曝光　韓國瑜回應了

快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜亮證據：金門陳先生捐贈的

挨批喪失黨員立場　洪秀柱回應吳敦義：一中同表讓兩岸脫離仇恨

解決亡國感？柯文哲狠酸蔡英文：嘴砲沒用　寫臉書救不了國

這「3件事」讓柯昱安決心辭職？　臉書曝心聲：我的極限就到這裡

「韓黑真的有病」　資深女星翻白眼！力挺韓國瑜衛生麻將

美女學霸！「奶茶妹」章澤天劍橋大學深造　學生證曝光

蔡依林、Lisa都愛這種要捲不捲的「波浪髮」　造型好看的秘訣是一天不洗頭

「高超音速」東風-17導彈　最快2020年服役對抗美國中導

過年摸麻將...韓國瑜刻意說謊？　許淑華曝真相

想擠粉刺？醫提出「最佳時間點」　但千萬別動用這部位

「他們搞美國很多年了」！　川普威脅退出WTO：如果有必要的話

彰化議員情人節親金髮妹小三放閃　孕妻氣爆：我挺8個月大肚讓我看這個

政治熱門新聞

快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜..

韓國瑜選市長　2千萬給潘恒旭曾..

韓黑真的有病　張倩翻白眼挺韓衛..

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」..

「吳韓密會」消息走漏取消　韓國..

「政治獻金」公開：六都市長誰收..

若郭台銘不選！柯文哲鬆口了

韓打麻將被偷拍　李佳芬：很無聊

柯昱安辭北市副發言人：我的極限..

摸麻將...韓國瑜說謊？　許淑..

詹江村爆媽媽賺紅錢黃捷反擊了

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創..

批韓後神隱2天　楊秋興丟10字..

回應度假打麻將！　韓國瑜回應了

更多熱門

相關新聞

海底撈進軍台南徵人月薪31.5K起

在2018年，海底撈火鍋新開出5家新店，今(2019)年海底撈預計還要再展4家店，根據海底撈火鍋目前在人力銀行的徵才訊息，海底撈火鍋將開出台南一店及高雄新二店，台南撈友不用跑到高雄吃，而高雄的撈友也不用再擠漢神巨蛋店了。

大呷麵本家也推出「家麵」乾拌麵

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

迪士尼女星宣布拍A片！性愛「真槍實彈」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

解放軍不入港　分析：原因是台灣

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分求緩刑

吃榴槤配酒猝死　醫生：千萬不可

女友拉在褲上　男友舉動讓她甜喊：嫁定了

賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」

快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜亮證據

Coser遭群男逼圍嚇哭　網飆罵強X

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面