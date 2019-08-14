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中美貿易反覆成新常態　首選防禦型資產

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲中美貿易戰反覆已成新常態。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

美國宣布對部分消費性電子產品加徵的關稅延後至12月15日開始實施，美股和陸股首日上演慶祝行情。法人認為，中美攻防反反覆覆成為「新常態」，追尋穩健而相對強勢的收益格外重要，策略上，建議增加防禦型資產。

暫緩商品規模約占3000億清單商品的比例為57%，當中亦包含筆電、手機、穿戴裝置等「聖誕禮物清單」，因而激勵全球股市。

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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，美中貿易戰火擴大至貨幣戰，讓下半年全球經濟與股市面臨修正風險。策略上，建議增加防禦型資產，並慎選中長期趨勢明確且短期遭錯殺的資產，逢回分批加碼因應。

綜觀S&P 500中的11大產業，葉菀婷指出，水電瓦斯等公用事業產業長期配發高股利政策，近12個月股利率達3.73%，領先其餘產業；同時，受惠政策保護，營收獲利表現穩健增長，未來12個月股利率有機會成長到3.93%，將優先吸引資金青睞。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶認為，在此刻的市場環境，短年期高收益債不僅能抵禦利率風險，也能將匯率風險壓低；其中，美國企業獲利趨勢與所發債券息收水準優於其他市場，「美國短年期高收益債」是抗震型標的首選。

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關鍵字：川普,中美貿易,關稅,高收益債

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