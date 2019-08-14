戒癮含片熱銷美國　美時上半年EPS 1.35元

▲美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（14）日公布2019年上半年財報，因多項外銷產品陸續上市，包括銷往美國的戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥Lenalidomide、Gefitinib及Vinorelbine，挹注上半年營收年增30%；戒癮含片Buprenorphine/Naloxone累計6個月營收達近8億新台幣，其餘外銷品項的授權金與實際出貨則貢獻營收2.5億元，全球外銷業務成長快速，已佔總營收約1/4。

美時表示，由於戒癮含片受客戶拉貨動能及市場由原廠轉換至學名藥速度比常態緩慢影響，該品項第2季營收較首季減少約新台幣3億元，再加上韓國業務季減2億元，主要是原廠產品線中口服避孕藥Mercilon更換經銷商等出貨時間差造成，但是台灣第2季本地業務仍維持雙位數增長，惟佔公司合併營收已相對小。

美時表示，第2季持續調整韓國業務布局，為提升銷售效率且積極準備在大型醫院上市新的減肥重要品項QsymiaR而重新整理開業醫與診所團隊，重整後提列1.2億元（約每股盈餘0.5元）的一次性優退影響數，加上隨著部分新上市品項的攤提費用，當季推銷費用明顯增加；若不計一次性影響，推銷費用在費用控管下實為年減。

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美時指出，延續上述韓國業務布局調整，韓國研發案於第2季有重大進展，包括三項505b研發案進入一期，適應症分別為戒菸、膀胱過動症及第二類糖尿病，雖一期的研發費用尚未能資本化，新開案將推動韓國向更高價值的領域邁進，而南投研發中心也啟動數項抗癌品項的初期試驗，致力成為全球最佳口服抗癌藥品授權夥伴。

美時表示，綜上所述，以私募引進富士製藥後的新股本計算，美時第2季每股盈餘為0.2元，上半年每股盈餘為1.35元。

美時強調，儘管季對季衰退，公司對今年以來以一站式解決方案推廣利基型全球外銷授權業務的成績感到欣慰，口服抗癌與特殊學名藥授權需求旺，目前美時已與全球超過70家領導藥廠簽署授權合約，市場觸角遍及歐洲、拉丁美洲、中東、非洲、南美洲與東南亞，營收將陸續以授權金及出貨形式呈現。

針對今年於美國上市的戒癮含片Buprenorphine/Naloxone，美時表示，基於病患對平價藥物的需求及美國政府對鴉片成癮問題的重視，維持樂觀看法，認為今年上半年轉換率慢，並不影響市場實際需求，更與日前輝瑞欲併購邁蘭無涉，以公司已進入此管制藥市場的理解，此項併購案對任一學名藥廠在此項藥品的推廣沒有加減分效果；相反地，美時相信7月時美國聯邦法院於專利二審維持原判決對此學名藥產品是相當關鍵的一勝。