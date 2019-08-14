千億活水來了！海外資金專法明日上路　財部、國稅局準備就緒

▲財政部揭牌儀式。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

行政院已正式核定《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（海外資金施匯回專法）專法與配套機制即將同步於明(15）日上路。據透露，目前有許多上市櫃公司財務長、企業已經開始國稅局、會計師詢問相關細節，預期今年就可以陸續看到資金回台「實質投資」。

行政院核定，境外資金匯回管理運用及課稅條例境外資金匯回專法15日上路，實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可享減半優惠稅率。匯回資金可自由運用比重為5%，金融投資比重上限為25%，未用於實質投資資金則存放專戶5年，屆滿後可分年提取3分之1，至第8年才會提領完。

請繼續往下閱讀...

海外資金匯回專法細節 國稅局諮詢窗口也可諮詢

財政部認為，希望可以透過專法上路，引導台商匯回海外資金進行實質投資，且目前中美貿易戰仍在持續當中，希望可以引導台商海外資金進行實質投資。

財政部認為，中美貿易戰看起來有再升溫，中國大陸的不確定性升高，很多國際大廠也會逐步撤出，而台商是供應鏈的一環，一樣也會跟著調整，包含轉向東南亞國家或是回台投資，加上現在國際查稅、反避稅日趨嚴格，不論是企業或者是個人都有回台的需求。

而國稅局7月已設有諮詢窗口，解決台商資金回台的問題，隨著海外資金匯回專法三讀通過、即將上路，該諮詢窗口也可以詢問專法相關的細節。

國稅局、會計師：年底前 會有台商依循專法回台投資

台北國稅局表示，向諮詢窗口諮詢就有100多案，但是詢問跟專法有關者，大約40多案，而且未來國稅局也會開說明會，向台商說明專法的相關規範，台北國稅局樂觀預估，今年底之前會有廠商循專法回台。

會計師則認為，目前有實質投資需求的上市櫃公司比較急切，所以即使是持股鎖4年、或者匯回資金專護管理，主要的目的就是希望匯回的資金實質投資、協助台灣產業升級，所以真正想回台投資的上市櫃公司並不受到影響。

會計師透露，目前詢問專法較多的以上市櫃公司的財務長居多，可見上市櫃公司關切專法上路，且「急切」，因此今年底之前確實可以看見有公司循專法回台投資。