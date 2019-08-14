彥臣生技上半年營收大增178.8%　每股盈餘0.44元

▲彥臣生技董事長黃中洋（中）與新藥開發大師邱春億教授（左）。（圖／彥臣生技提供）



記者姚惠茹／台北報導

彥臣生技（4732）今（13）日公告7月營收2091萬元，跟去年同期的768萬元相比，年增172.16%，統計上半年累計營收超過1.56億元，較去年同期5600萬元大增1億以上，成長幅度達178.8%，每股盈餘0.44元，逆勢開出紅盤。

世界經濟論壇（WEF）去年將「人類健康福祉」列為未來關注的四大焦點領域之一，彥臣生技專精的新藥研發正趕上這股世界潮流，2018年7月腦癌新藥通過美國FDA審查，年底開始進行人體試驗，進展十分順利，2019年初又通過台灣TFDA審核，也正在進行人體試驗中。

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彥臣生技是台灣生技業領先研究國際熱門標靶抗癌藥物「HDAC(組蛋白去乙醯酶)抑制劑」的新藥公司，也是台灣最早進入HDAC研究的公司，HDAC抑制劑是一種抑制癌細胞生長的標靶治療藥物，並兩度榮獲「台北生技獎-研發創新金獎」的殊榮。

彥臣生技董事長黃中洋表示，有別於上市的HDAC抑制劑多為非專一性的，彥臣發展的HDAC抑制劑只針對第8型HDAC作用，副作用較非專一性的小，是目前國際上第一個HDAC8抑制劑進入人體試驗者，彥臣默默耕耘多年才取得先機。

同時，彥臣也開發保健食品，以支持研發費用，產品已成功進入美國、新加坡及中國大陸等國際市場，去年還邀請被譽為「青光眼藥之父」的國際新藥開發大師邱春億加入團隊，得到國際研發能量挹注，取得晉級新藥世界盃的參賽資格。