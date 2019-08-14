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基本工資拍板月薪、時薪雙漲　4成企業透露降低徵才意願

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲根據調查，基本工資調漲，有40%的企業坦言，可能因此降低公司的徵才意願。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（14）日拍板調漲基本工資，月薪調漲至2萬3,800元、時薪158元，預計明年元旦起調漲。不過，人力銀行對此表示，基本工資雙漲有助於改善邊際勞工、打工族的經濟狀況，但有可能減少人員聘用機會，進而出現雙輸局面。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，基本工資主要是要照顧到「邊際勞工」，像時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞較多，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

請繼續往下閱讀...

根據先前調查，若同時考量「物價與收入」，高達91.6%的勞工表示，「支持」明年基本工資的月薪再調漲，其中對於合理月薪水準，則有39.1%認為，至少要2.8萬元；也有32.4%認為，至少要2.5萬元；還有10.4%認為，至少要2.6萬元。

另考量「物價與收入」，也有89.2%的勞工表示，支持明年基本工資的時薪再調漲，其中對於合理時薪水準，有48.6%認為，至少要180元；也有18.9%認為，至少要160元；還有17.4%認為，至少要170元。不過，若明年基本工資再度調漲，對於整體職缺平均起薪，仍然有63.2%的公司透露，預估會跟進調升，只是也有40%的企業坦言，可能因此降低公司的徵才意願。

楊宗斌指出，凡事一體兩面，畢竟薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。若減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率， 最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估。

楊宗斌建議，針對每次基本工資變動，勞資雙方看法經常不同調，甚至演變成「喊價」拉鋸戰，因此「最低工資」正式立法有其迫切性。不過想取得兩方皆認同的計算公式，以及適用行業別、企業規模差別，甚至有地區差異，仍需法制化規定與罰則來落實。

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關鍵字：勞動部,基本工資,人力銀行,月薪,時薪,勞工,打工

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