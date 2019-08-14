男坐7樓牆外冷氣機上！　鄰居龍叔「對唱情歌」後開心下來了

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記者劉亭／綜合報導

廣東佛山一名男子10日爬到7樓外，坐在空調機器上，想要跳樓輕生，鄰居叔叔看見之後趕緊上前勸阻，之後他提議一起唱歌，兩人對唱粵語歌《偏偏喜歡你》等歌之後，男子最終放棄輕生念頭。

▲男子坐冷氣機上唱歌。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

根據「江蘇新聞」報導，廣東佛山一名男子阿雄（化名）10日上午一時想不開，冒險爬到牆外空調機台處，看來險象環生。住在8樓的鄰居龍叔看到之後，趕緊前來勸阻，但言語勸說的作用不大。

龍叔突然想起來，阿雄平常很喜歡唱歌，因此提議大家一起唱歌發洩一下情緒，沒想到阿雄也同意了。之後阿雄開始大聲高唱粵語歌《偏偏喜歡你》，龍叔不時叫好之外，還跟著對唱「相愛似受罪」，之後又唱了多首歌曲。

在這段時間中，龍叔不時勸阿雄來喝口水潤潤喉，並且關心他的狀況，消防人員也抵達現場，於樓下安裝好安全氣墊。之後阿雄心情逐漸回復平靜，在民警幫助下回到了安全的地方，結束了這場驚魂記。

看了影片之後，許多網友紛紛笑稱，「老哥唱得可還行」、「給我一首歌的時間，我能救下一個人」、「唱得可以，但是你能不能下來唱」、「再一次見識音樂的力量」、「感覺有粉紅泡泡」。

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