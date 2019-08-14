華碩電競筆電囊括北歐三國市佔第一　芬蘭連續30個月蟬聯銷售冠軍 

▲華碩電競筆電囊括北歐三國市佔第一。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（14）日宣布，旗下電競筆電日前接連稱霸6月美國、泰國市場龍頭，最新根據知名市調公司最新報告宣布再奪下北歐三國「芬蘭」、「丹麥」及「瑞典」上半年市佔冠軍，其中芬蘭更寫下自2017年至今，連續30個月蟬聯銷售第一的亮眼紀錄。

華碩表示，旗下搭載RTX20系列顯示卡的高階機種，6月在芬蘭、丹麥、瑞典和挪威等國總體市佔也超過40%，遙遙領先所有競爭對手，芬蘭更寫下自2017年至今，連續30個月蟬聯銷售第一的亮眼紀錄。

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▲華碩旗下ROG玩家共和國贊助芬蘭多項電競賽事。（圖／華碩提供）

華碩指出，深耕芬蘭多年有成的電競品牌ROG玩家共和國，不光提供當地玩家旗下一系列頂尖首選配備，同時積極參與及贊助多項電競賽事，像是在2011至2015年期間籌備多達七場《星海爭霸II (StarCraft II)》大型國際賽事。

同時，華碩在本月初圓滿落幕的ASUS ROG SUMMER 2019錦標賽，即祭出最新一代ROG Strix SCAR III電競筆電、ROG Strix GL12電競桌機強力奧援，為玩家開創更多挑戰自我、追逐與實現個人電競夢想的絕佳平台。

▲ASUS ROG SUMMER 2019錦標賽。（圖／華碩提供）

當時由來自世界盃聯賽(WCS)的32位職業選手，競相角逐高達25,000美元的總獎金與3,200點的聯賽積分，活動期間更累積超過100萬觀看人次，為電競生態圈帶來更多蓬勃生氣。

此外，ROG成為官方全球唯一指定電腦與螢幕合作夥伴的ESL One 2019，並預計在9月28至30日一連三天前進美國紐約盛大舉辦第五站巡迴賽事。