敦泰Q2毛利率回升至22%、虧損收斂　Q3可望轉盈

▲敦泰董事長胡正大。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

敦泰（3545）今（14）日召開法說會，在高毛利產品營收比重提升下，敦泰第2季毛利率22.92%，為近三季新高；然而因營收尚未達經濟規模，加上訴訟、行銷等一次性費用增加，第2季仍處虧損狀態，單每股虧損0.47元，較上季0.67元收斂。

法人認為，由於 IDC（觸控與驅動整合IC）產能問題已解決，在IDC、觸控IC及驅動IC三大成長動能恢復下，第3季不僅能較第2季成長，更有機會由虧轉盈，因上半年每股虧損達1.14元，全年仍虧損。

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敦泰第2季營收為21.39億元，較上季增加30%，較去年同期減少22%；營業毛利為4.9億元，季增42%，年減17%；單季稅後淨損1.35億元，較上季的1.94億元微幅收斂；每股虧損0.47元。

敦泰表示，受惠於季節性效應及客戶導入量產出貨機型增加，推升第2季營收季增30%，表現符合預期。然而由於國際貿易局勢不明，手機產品供應鏈較為保守，加上IDC整體出貨尚未恢復去年水準，單季營收較去年同期減少22%。

然而在高毛利產品營收比重提升下，第2季產品組合趨於正面，帶動毛利率達22.92%，較第1季提升1.96個百分點，也比去年同期增加1.32個百分點，為近三季新高。

在新產品布局方面，Mux1:6及Dual Gate等具競爭力之新產品的加速推廣，將使敦泰在技術上保持領先地位，同時看好新規格產品將在客戶端被大量導入，也將帶領LCD面板產業競爭力向上提升，跨入全新世代。

而在指紋辨識產品方面，敦泰的電容式指紋辨識產品的出貨於上半年已達量產規模，預期下半年將持續增加；光學式指紋辨識產品，則將於下半年開始推廣。

展望第3季，敦泰第3季的成長動將聚焦於IDC及AMOLED相關產品線，其中包括AMOLED觸控及驅動IC產品線，下半年的出貨量都將成長。

在中美貿易戰衝突升溫下，敦泰表示，近期消費性產品市場信心備受打擊，進而影響終端客戶購買意願，但仍預期整體第3季營收將較第2季小幅成長。