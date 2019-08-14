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E Ink元太科技攜手DCI　美國佛州醫院導入照護資訊數位看板

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▲E Ink元太科技攜手DCI推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板。（圖／元太科技提供）

▲E Ink元太科技攜手DCI推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板。（圖／元太科技提供

記者姚惠茹／台北報導
 
E Ink元太科技（8069）今（14）日宣布與智慧醫療照護科技解決方案商Digital, Connected, Intelligent Health Technology, Inc.（DCI）合作，推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板，並率先在美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院導入。

元太科技這次發表的病患資訊顯示器(Patient Information Display，PID)與病房資訊顯示器(Room Information Display，RID)由DCI公司製造，採用具低耗電與廣視角特性的電子紙，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，透過電子紙看板顯示電子健康記錄以確保資訊傳遞的正確性，提升醫生、醫護人員、以及病患與家屬間的溝通。

美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院為全美第一家導入該系統的醫院，Landmark醫院在美國各州共有7家分院，是致力引進創新科技來為病患提供最佳的醫療照護與提升長期健康福祉的醫院。
 
元太科技與DCI共同合作打造可提升病患醫療體驗的產品，在不更改醫療照護流程的前提下，透過電子紙顯示看板及DCI在製造與軟體系統的專業能力，提供可讓醫院簡易安裝的醫療照護資訊顯示看板，並有別於傳統LCD螢幕反光與藍光刺眼的顯示困擾，以反射式技術顯示的電子紙可提供如同紙張般的廣視角的舒適視覺體驗，不會干擾病患於病症治療與恢復期間的休養。
 
DCI執行長Charlie Alvarez表示，結合領先電子紙技術的病患與病房顯示看板，讓Landmark醫院的醫療照護人員可以提供無縫溝通的工具，維持良好的醫療與照護品質，這也是Landmark醫院院長Kapp博士與其團隊所認同醫療創新的重要價值。
 
元太科技總經理李政昊表示，元太科技協助Landmark醫院導入病患與病房資訊電子紙顯示看板，這樣的解決方案持續促進具有永續性且低功耗顯示技術應用更多發展可能性，並將持續與DCI合作，不僅在美國醫院導入下世代智慧照護解決方案，也將持續在全球推廣電子紙在醫療場域的應用。
 
根據哈佛醫學院風險管理基金會的CRICO strategies於2015年研究不當治療風險與溝通錯誤的關係報告顯示，2009年至2013年，高達3成的醫療處置失當是因溝通錯誤所造成，其中的44%是因為溝通錯誤所致的不當醫療，對病患造成嚴重的傷害或死亡。
 
DCI的病患與病房顯示看板正是避免傳統溝通錯誤的最新技術解決方案，主要是設置在病房外的病房資訊顯示看板，提供病患的照護與預防措施等重要資訊給照護人員，而安裝於病房內的病患資訊顯示看板，則可讓病患、家屬與醫護人員即時掌握病患照護的最新訊息，兩項產品透過中央管理系統(Central Management System)的無線傳輸更新資訊，有助於整個醫院與醫療體系的資訊流通性。
 
Landmark醫院護理部副總裁Sara LaPorte表示，病患與病房資訊顯示看板顯示重要醫囑，例如不施行心肺復甦術(Do not Resuscitation, DNR)或過敏等資訊，能有效降低醫療失當的機率，並由於該電子紙顯示看板可藉由無線傳輸持續更新顯示資訊，減少護理人員手動更新資訊的時間，讓醫護人員可更專注於病患的照護，並全面的創造更好的醫療照護體驗。

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關鍵字：E Ink元太科技,DCI,照護資訊數位看板

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