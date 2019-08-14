退休準備力不從心...施羅德：把握金三角定律　有效累積退休金

▲ 施羅德投信總裁巫慧燕。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

年金改革議題持續延燒、勞保破產的擔憂逐漸延伸，讓提前準備退休金成為全民應該面對的要事。施羅德投信與《今周刊》針對全台灣25-55歲的企業員工，進行退休準備網路大調查，發現台灣的員工退休準備意識高漲、行動力強，但卻依舊對擁有舒適的退休生活，感到沒有信心。

施羅德投信總裁巫慧燕以施羅德投資集團針對英國金融市場超過300年的研究為例，推出一套退休準備的「黃金定律」，而此定律中重要的三大因子包含「提撥率」、「報酬率」與「時間」。並指出，而台灣現行勞退制度的已打下根基，只須平台再升級、接軌國際，加上民眾積極行動，便可擁有不錯的退休準備。

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退休準備意識強 但信心不足

此次全台企業員工大調查顯示，企業員工在退休金準備的意識高漲。《今周刊》總編輯楊紹華指出，當問及員工在選擇企業以及是否繼續留在公司上班時，員工最主要考慮因素排名第一的皆是「企業提供員工額外的退休福利」，在員工選擇企業與是否留任的原因中，此項比例皆達七成以上；其次才是「照顧員工健康生活」。

《今周刊》表示，從整份問卷調查結果來看，國內多數企業在員工退休保障層面的努力，現階段似乎仍然停留在「符合勞動基準法規定」的低標。但在員工殷切期盼，且無論本次調查或國外研究都顯示「關心員工財務」有助於留才、引才、提高生產力之下，企業的確應該開始跳脫勞基法的基本框架，用更具開創性的思惟，在關懷員工財務、保障員工退休的面向更加著力。

▲ 《今周刊》總編輯楊紹華。（圖／記者李瑞瑾攝）

調查中更發現，員工不只退休準備意識高，企業員工的行動力也強。根據調查，有高達64.1%的受訪者認為退休金準備是自己的責任。另外，還有近6成的受訪者（57.4%）已經為了退休進行投資理財，且額外投資佔薪資比例達16.39%。

巫慧燕分析，此次網路調查是針對台灣25-55歲、採現行勞退制度的企業員工，可發現在收入、金融認知度上，都比一般台灣民眾偏高，也積極準備退休金，但信心度卻依舊不高。因為調查中看到，仍有高達63.8%的受訪者表示，沒有信心在退休後擁有退休前每月收入的六成。

巫慧燕認為，想要擁有退休前每月收入的六成，也就是達到所得替代率六成的目標，其實不是很難的事情，而且就國外的趨勢、台灣的制度，都在幫助民眾達成目標，國人只要善加運用，便可以有效打造自己的退休平台。

把握「金三角黃金定律」 助存退休金

巫慧燕舉英國長達300年、數個世代的數據為例，此資料採用英國股票、債券、利率和通膨數據，並橫跨了工業革命、國際重大事件和戰爭等等，推出了退休準備的「黃金定律」供台灣民眾參考。

而此研究的最重要結論就是，退休後要達到超過六成的所得替代率，且要可持續30年退休生涯，則必須在40年的職業生涯中，需達到12-15%的提撥率，且每年的投資組合實質報酬率要達到4-5%。

當然，巫慧燕提醒，在現行的環境下，常見多元工作型態或者兼職（斜槓）等情況，一般的台灣民眾未必會工作長達40年；或者退休後，醫療長照等費用增加，因此雖可以此黃金準則為參考，但也需彈性調整。如同退休金改革老牌國家澳洲，即不斷增提雇主以及員工的退休金提撥率。

巫慧燕解釋，台灣的「強制提撥機制」是針對雇主，根據現行法令，台灣雇主依法要強制提撥員工薪資最低的6%（提撥上限15%，薪資上限15萬）至員工退休金帳戶，台灣政府要求的強制提撥是在雇主、而非員工；至於員工，採取自願選擇提撥0~6%的薪資（同樣薪資上限15萬），提撥金額享有遞延賦稅的優惠。

根據此次的調查，企業員工已有31.1%比例自願提撥，遠高於勞動部所公布全台灣平均的7.9%。而如果是針對上述仿照英美制度的自動提撥，則有高達81%的民眾願意改由現行的自願提撥、轉而為自動提撥。

投資保守迷思束縛 成退休金準備不足最大風險

除了一定的提撥率，報酬率與以及時間加乘的複利效果同樣不可忽視。巫慧燕強調，退休金準備是長期資金且每月提撥，用長時間定期投資、平均攤提成本，所以不應該過度保守。而這也是在國際上，採取自動提撥的國家，多半會在不同人生周期、搭配不同的預設基金，追求有效率的投資。

但看到這次的調查，民眾雖提撥了平均薪資的16%作為退休準備，但有高達78.6%民眾的退休準備工具，以儲蓄或定存作為首選，甚至越年輕有越高比例選擇儲蓄或定存。巫慧燕認為，台灣民眾一直存有兩大迷思：一是波動就是風險，二是保證收益才好。

▼ 「收益保證」迷思影響退休金累積速度。（圖／施羅德投信提供）

根據施羅德投資集團研究，在退休準備的前期生涯中（約25-55歲），投資太保守造成退休金累積太慢，反而才是最大風險。國人普遍有「保證收益」的迷思，也就是寧願選擇低報酬率、但也不要有任何損失。舉一個例子，假如連續40年、每月存6000元，分別以年報酬率1.5%、3%以及5%計算，累積的金額則分別是395萬、557萬以及919萬。提撥同樣的金額、時間，但效率就完全不同，金額也可以差到2倍以上。巫慧燕強調，「保證收益」雖不是錯誤，但長期來看，投資如果太保守，則可能會造成退休金準備不足的風險。

不過，民眾之所以會選擇保證收益，往往都是因為不知道該怎麼選擇商品，因此在台灣市場上，也已經看到專為退休準備所設計的商品。例如今年基富通平台推出的退休專案，其中便有國際主要的退休準備商品，包含目標風險基金、目標日期基金等，另外在私立學校的退撫基金上，也有採取人生周期基金的選項。

巫慧燕認為，台灣目前的法令制度和投資環境，已提供相當好的基礎，也已能符合退休的黃金定律，只要制度、企業以及個人三方，能在既有不錯的架構上，再升級、並提供彈性，就能打造出有品質的退休生活，民眾其實不需沒自信。