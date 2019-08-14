世界首富貝佐斯也愛喝！快樂檸檬母公司上半年每股賺2.1元　獲利直逼去年全年

▲雅茗-KY旗下主力品牌「快樂檸檬」今年上半年新開店數達159家，創歷年來同期開店新高紀錄。圖為雅茗－KY董事長吳伯超。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

曾讓世界首富貝佐斯排隊購買的手搖飲品牌「快樂檸檬」，母公司雅茗－KY今（14）日發佈最新財報，在展店效益帶動下，今年上半年每股稅後盈餘(EPS)達2.1元，獲利直逼去年全年。

依據財報，雅茗-KY今年第二季合併營收5.55億，較去年同期成長4%，上半年合併營收達11.05億元，較去年同期成長4％，單季及上半年營收雙創歷史同期新高。

請繼續往下閱讀...

雅茗-KY主管表示，旗下主力品牌「快樂檸檬」今年上半年新開店數達159家，創歷年來同期開店新高紀錄，推升加盟金、權利金及原物料銷售收入增長，帶動上半年營收攀同期高峰，強勁挹注集團營運成長動能與獲利。

雅茗-KY今年上半年營業淨利9,258萬、稅後淨利7,136萬元，分別較去年同期成長34%及23%，去年每股稅後盈餘(EPS)3.11元，今年上半年每股稅後盈餘(EPS)達2.1元，獲利直逼去年全年。

另外，「快樂檸檬」今年上半年與阿里巴巴旗下｢口碑｣攜手全球首開機器人智慧門店，並與「大白兔奶糖」、廈門知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」展開強強聯手策略結盟，品牌國際知名度大幅攀升，全球展店效率高速成長。

海外市場方面，「快樂檸檬」上半年在美國舊金山、波士頓、西雅圖、賭城以及加拿大溫尼伯共開出7店，其中，舊金山展店速率最快，成長動能最強勁，截至6月已有24家店，預計年底可達30家。

而中東市場的杜拜、大東亞市場的日本沖繩、印尼雅加達以及歌詩達郵輪「大西洋號」、「威尼斯號」也陸續開出新店，全球瘋珍奶熱潮，使得海外門店銷售屢創佳績，門店單日銷售破千杯，單店營收達大陸單店三倍以上，「快樂檸檬」海外拓展版圖大躍進，可望推升集團下半年營運表現。