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台股漲逾百點後收斂　終場上漲65點...三大法人合計賣超14.03億

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股今日早盤大漲逾百點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（14）日早盤受到美股激勵大漲逾百點，一度攻上10,500點大關，但市場信心不足無力持續上攻，最後以10,427點作收，上漲65點、漲幅0.63%，成交量1,443.8億元。三大法人合計賣超14.03億元，自營商買超3.29億元，投信買超12.05億元，外資及陸資賣超29.37億元。

權值股中，股王大立光（3008）開盤上漲5.49%，隨後漲幅縮小，終場收在3855元、上漲3.35%；台積電（2330）開盤漲2.43%，終場收在249.5元、1.22%；鴻海（2317）則於盤中翻黑，終場下跌0.41%，以72.6元作收。

請繼續往下閱讀...

另外，其他像是台塑化（6505）、中華電（2412）以平盤作收，台塑（1301）上漲1.19%、聯發科（2454）上漲、台化（1326）亦小幅上揚，南亞（1303）、國泰金（2882）則以下跌作收。

觀察今日各類股表現，水泥類股全數上揚，台泥（1101）、亞泥（1102）皆漲逾2%，另外如電機、光電、電子零組件、半導體與電子類股都有1%以上漲幅；金融類股則小跌0.02%。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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