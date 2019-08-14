「一口答應」接下柯市府發言人　周台竹：我熱愛挑戰

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲小內閣異動！市府發言團隊劉奕霆、柯昱安已雙雙辭去正、副發言人，發言人一職將由前駐荷蘭代表周台竹接任。未來發言人團隊將由周台竹、現任副發言人「學姐」黃瀞瑩與陳冠廷形成新三角組合。周台竹14日受訪證實他將接下發言人一職，還透露自己相當熱愛挑戰，因此一口答應。

談到接下職務的過程，周台竹表示，「我也沒想到會被遴選來接發言人」，昨天北市顧問蔡壁如通知接北市府發言人，所以一直到現在還在適應這個新角色，目前擔任國際事務委員會副主任委員，負責外交兩岸事務，新的職務非常有挑戰性，希望未來扮演好發言人角色。

至於有先考慮還是一口答應，周台竹說，「我就一口一應，這一塊可以對台北市政府做很多事情」，沒有一秒猶豫。

未來周台竹將與副發言人黃瀞瑩、陳冠廷合作，周台竹笑稱，跟年輕人工作，心態會很年輕，得知要跟年輕團隊合作，「突然覺得少了十幾歲」。

由於今年為總統大選前一年，柯文哲也才剛成立民眾黨，被問到怎麼看帶這個時間點接職位？周台竹說，「這問題有點敏感」，其實自己昨天才被告知，目前所想的是盡快的跟媒體組的同事，好好把角色運作、跟誰聯繫，重點在哪裡，「我目前還沒有想到這麼遠的政治上的問題」。

至於柯文哲平時講話辛辣，擔任化妝師的角色會感到壓力嗎？周台竹說，「其實我覺得柯市長應付得很好，在一個很強的首長之下工作，壓力沒那麼大」。

周台竹風格穩重明顯與柯文哲講話直接的風格不同，周直呼，「這是市長的style，這種市長是很多年輕人喜歡」；談到自己改變風格更加年輕化，周說，在外交30幾年，馬上要改需要一點時間。

另外，由於前任發言人劉奕霆有加入民眾黨，周台竹表示，「柯市長也說過台北市政府從深藍到深綠都有人，我感覺他的，polity是海納百川，所以各黨各派他都歡迎，他給我的印象，只要你是人才，他都會重用你」。

▲前駐荷蘭代表周台竹接任台北市發言人一職。（圖／記者楊亞璇攝）