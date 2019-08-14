只喝礦泉水？　韓國瑜選市長支出1.1億　花「44萬元買酒」

▲監察院政治獻金公開查閱平台今上線。

圖文／鏡週刊

根據監察院今（14日）公布資料，高雄市長韓國瑜去年競選期間總部支出費用以宣傳支出、集會支出為主，這2大項就花了9,451萬餘元，佔了近9成的支出。不過本刊發現，韓國瑜競總的雜支支出項目中，共有44萬3,460元花在買酒，佔全數支出的千分之3.9。

韓國瑜競總申報資料中，買酒紀錄共有9筆，其中8筆項目是「飲料（酒）」依照日期排序為去年11月9日5千元、11月10日31萬5千元、11月14日2萬4千元、11月15日2筆分別2萬9千元及1萬3,860元、11月18日6,600元、11月22日4千元、11月23日3千元；另1筆則是直接註明是「金門高梁」，花費為4萬3千元。

宣傳支出方面，平面媒體花費部分，聯合報102萬6,800元、中國時報75萬6千元、自由時報153萬5,625元；網路媒體部分，臉書廣告5萬5,980元、關鍵評論網52萬5千元、雅虎52萬5千元、風傳媒12萬元、報橘的母公司流線傳媒105萬元；電視台部分，中視240萬元、年代180萬元、非凡126萬元；廣播電台，港都電台100萬元、大眾電台15萬元。有趣的是，現任高雄市觀光局長潘恆旭，他曾任總經理的旭創意有限公司，也得到2千萬元，用途為「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」。

另外，網路代理商部分，凱絡媒體服務股份有限公司1,132萬6755元、聖洋科技100萬元。與台北市長柯文哲友好的悠遊卡公司前董事長戴季全擔任董事的黑潮政策與經濟發展顧問股份有限公司，也獲得480萬元。另外，提供簡訊發送服務的三通網資訊公司花費為276萬0,987元。

人事費部分，韓國瑜的政策組組長陳怡安月薪6萬元、現任市長室秘書的趙子淵在團隊中領月薪5萬元，韓的隨行秘書吳啟全也是5萬元，小編王律涵月薪3萬8千元，另一位小編許右萱8月時月薪3萬8千元，9月起調薪至4萬3千元。

▲王律涵月薪3萬8千元，許右萱8月時月薪3萬8千元，9月起調薪至4萬3千元。



更多鏡週刊報導

【政治獻金解密】國民黨捐韓國瑜300萬 韓退回290萬

上任後沒再打過麻將？ 議員PO韓國瑜峇厘島照片打臉

【柯文哲專訪1】選總統？ 柯文哲提4理由揭2020動向