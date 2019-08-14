　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Google努力全白費！《紐約時報》成功破解Chrome 76　繼續圍堵無痕模式

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼紐約時報檢測無痕模式。（圖／截自紐約時報）

▲紐約時報成功破解Chrome 76，禁止用戶使用無痕模式閱讀新聞內容。（圖／截自紐約時報）

記者王曉敏／綜合外電報導

過去許多使用者會透過瀏覽器「無痕模式」繞過部分媒體的免費閱讀文章數量限制，為此，許多網站開始透過發送FIleSystem API請求方式，來檢測用戶是否處在無痕模式。而在Google於7月底推出的Chrome 76中，最受注目的一項新功能即禁止網站檢測無痕模式，不過上有政策下有對策，就在Chrome 76發布沒多久後，美國媒體《紐約時報》（The New York Times）成功破解Chrome 76，築起付費牆（Paywall）。

無痕模式一直以來都為用戶提供一種隱私被保護的安全感，不過Chrome無痕模式長期以來一直存在一個漏洞，被網站開發人員濫用以檢測用戶是否處於無痕模式。為落實無痕模式的隱私原則，Google在Chrome 76更新中首度修復了該漏洞，但Google的努力就目前情況來看可能付諸東流了。據科技網站9to5Google報導，有研究人員發現，至少兩種新方法可以突破Chrome 76的封鎖檢測無痕模式，且這些方法可以很容易地應用到各個網站上。

請繼續往下閱讀...

Chrome 76的檔案系統API寫入速度，在無痕模式中較一般模式來得快，網站可利用此差異推測出用戶是否使用無痕模式。而事實上，Google也知道這是無法避免的現象，為此，該公司於上月中旬特別發布聲明公開解釋了自家對使用者隱私保護的渴望，並希望各網站不要使用這些方式來繞過無痕模式的保護。

但可預料的是，各個網站開發人員對Google這一要求自然是置若罔聞，外媒Techdows便發現，《紐約時報》已恢復其檢測Google Chrome無痕模式的作法，只要使用無痕模式開啟《紐約時報》網站，無論點擊任何一則新聞都會要求用戶登入以繼續閱讀內容。就連《紐約時報》這樣富權威性的媒體都加以圍堵Chrome無痕模式，可以想見其他網站效仿也只是時間問題，這種結果無疑是讓Google的努力功虧一簣。

Google希望未來能完全棄用和刪除 FileSystem API，但目前無法肯定Google何時才會正式作出決定。不過在此之前，想利用無痕模式無限量地免費閱讀收費新聞內容，還是得乖乖掏錢才行。

ET快訊
快訊／國民黨中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款
快訊／基本工資調高！月薪多700元增至2萬3800、時薪多8
逛西門町衣服被扯掉！潔哥「小草莓走光」剩內衣褲…路人動作暖哭
她翻出「17年前發票」想起已逝嬤！網見亮點大歪樓：這物價太狂

關鍵字：Google,Chrome,無痕模式

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

E Ink元太科技攜手DCI　美國佛州醫院導入照護資訊數位看板

私菸案對華航輕輕放下？　關務署否認：先對華膳空廚開罰15萬

快訊／基本工資調高！　月薪多700元增至2萬3800、時薪多8元至158

世界首富貝佐斯也愛喝！快樂檸檬母公司上半年每股賺2.1元　獲利直逼去年全年

台電「抓內鬼」！員工疑洩竊電查緝情資被停職 台電：全力配合調查

晟德上半年EPS -0.51元　公開收購豐華引進合作夥伴

台股漲逾百點後收斂　終場上漲65點...三大法人合計賣超14.03億

Google努力全白費！《紐約時報》成功破解Chrome 76　繼續圍堵無痕模式

中美談判牽動市場波動　富達：談判過程曲折影響大、達成協議是時間問題

基本工資審議最新情況！　勞動部次長劉士豪：目前氣氛很好

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

E Ink元太科技攜手DCI　美國佛州醫院導入照護資訊數位看板

私菸案對華航輕輕放下？　關務署否認：先對華膳空廚開罰15萬

快訊／基本工資調高！　月薪多700元增至2萬3800、時薪多8元至158

世界首富貝佐斯也愛喝！快樂檸檬母公司上半年每股賺2.1元　獲利直逼去年全年

台電「抓內鬼」！員工疑洩竊電查緝情資被停職 台電：全力配合調查

晟德上半年EPS -0.51元　公開收購豐華引進合作夥伴

台股漲逾百點後收斂　終場上漲65點...三大法人合計賣超14.03億

Google努力全白費！《紐約時報》成功破解Chrome 76　繼續圍堵無痕模式

中美談判牽動市場波動　富達：談判過程曲折影響大、達成協議是時間問題

基本工資審議最新情況！　勞動部次長劉士豪：目前氣氛很好

台中騎士「衝撞分隔島滑行3m」重傷　友人求目擊者：他身上有輪胎痕

岡山女騎士遭沖走殞命　韓國瑜殯儀館慰問家屬：大小工地將採複合檢查

時力內戰！陳雨凡隔空嗆黃國昌「至少我敢出來戰」

曾沛慈療情傷「手撕照片到濺血」　驚爆長達兩年罹這病！

門外傳怪聲！盆栽內「小土堆」不停滾動　她一看驚呆了

E Ink元太科技攜手DCI　美國佛州醫院導入照護資訊數位看板

11位主子「一字排開」脫毛秀　成果「鋪滿地板」超壯觀

吃老婆的醋長達40年！　他在信徒面前冷血擊斃住持老友

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

農委會以「Taiwan」之名加入GFRA　陳吉仲報喜：突破國際政治現實

財經熱門新聞

快訊／基本工資調高！　月薪多7..

哈日族快看！日圓匯價回貶至2周..

美對中讓步！道瓊狂漲400點

韓元匯價創85個月來新低　換5..

一次看懂！基本工資歷年調漲史

數位存款首破200萬戶　台新銀..

即／20.47億威力彩　頭獎一..

台灣Pay　超商40%回饋明起..

美延後對中電子產品加稅　美股勁..

滿漢全餐超商吃得到！全家攜手叁..

代工五哥啟動台灣、東南亞產線

少備份音檔！這家銀行被罰200..

基本工資決戰就在今日！　勞團喊..

豪雨受災戶　4大稅可減免

更多熱門

相關新聞

無密碼時代來臨！Google提供Pixel手機用戶免密碼登入

Google今日宣佈從Pixel手機開始，用戶能使用指紋或任何一種該用戶已設置的解鎖方法，如圖型解鎖等以登入一些Google的服務。該功能從今日開始，即可用於某些安卓（Android）手機，而且未來數日後，將會推廣至所有搭載Android 7.0 Nougat或更高版本的手機。

川普：看看Google想在2020大選做什麼

Google防護升級！多重守備開啟

Google發布繁體中文白皮書　攜手各界對抗不實訊息

如果YouTube、Facebook每月要付費　你願意花多少錢？

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面