Google努力全白費！《紐約時報》成功破解Chrome 76　繼續圍堵無痕模式

▲紐約時報成功破解Chrome 76，禁止用戶使用無痕模式閱讀新聞內容。（圖／截自紐約時報）

記者王曉敏／綜合外電報導

過去許多使用者會透過瀏覽器「無痕模式」繞過部分媒體的免費閱讀文章數量限制，為此，許多網站開始透過發送FIleSystem API請求方式，來檢測用戶是否處在無痕模式。而在Google於7月底推出的Chrome 76中，最受注目的一項新功能即禁止網站檢測無痕模式，不過上有政策下有對策，就在Chrome 76發布沒多久後，美國媒體《紐約時報》（The New York Times）成功破解Chrome 76，築起付費牆（Paywall）。

無痕模式一直以來都為用戶提供一種隱私被保護的安全感，不過Chrome無痕模式長期以來一直存在一個漏洞，被網站開發人員濫用以檢測用戶是否處於無痕模式。為落實無痕模式的隱私原則，Google在Chrome 76更新中首度修復了該漏洞，但Google的努力就目前情況來看可能付諸東流了。據科技網站9to5Google報導，有研究人員發現，至少兩種新方法可以突破Chrome 76的封鎖檢測無痕模式，且這些方法可以很容易地應用到各個網站上。

請繼續往下閱讀...

Chrome 76的檔案系統API寫入速度，在無痕模式中較一般模式來得快，網站可利用此差異推測出用戶是否使用無痕模式。而事實上，Google也知道這是無法避免的現象，為此，該公司於上月中旬特別發布聲明公開解釋了自家對使用者隱私保護的渴望，並希望各網站不要使用這些方式來繞過無痕模式的保護。

但可預料的是，各個網站開發人員對Google這一要求自然是置若罔聞，外媒Techdows便發現，《紐約時報》已恢復其檢測Google Chrome無痕模式的作法，只要使用無痕模式開啟《紐約時報》網站，無論點擊任何一則新聞都會要求用戶登入以繼續閱讀內容。就連《紐約時報》這樣富權威性的媒體都加以圍堵Chrome無痕模式，可以想見其他網站效仿也只是時間問題，這種結果無疑是讓Google的努力功虧一簣。

Google希望未來能完全棄用和刪除 FileSystem API，但目前無法肯定Google何時才會正式作出決定。不過在此之前，想利用無痕模式無限量地免費閱讀收費新聞內容，還是得乖乖掏錢才行。