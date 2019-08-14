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台商回流投資超夯！　中小企業放款一口氣暴增779億

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▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

▲根據金管會統計，截至今年6月底，國銀對中小企業放款餘額達6兆5,976億元，較上月底大增778.89億元。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台商回流效應湧現，帶動相關資金需求。金管會最新公布，截至今（2019）年6月底，國銀對中小企業放款餘額達6兆5,976億元，較上月底大增778.89億元，也較去年同期增加3,077.25億元。

根據金管會統計，今年6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.67%，占民營企業放款餘額比率為64.52%，分別較5月底增加0.12個百分點及0.24個百分點；另外，今年6月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.39%，較上月底減少0.02個百分點。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，國銀對中小企業放款餘額6月份較上月大增778.89億元，同時也比去年同期增加3,077.25億元，主要是政府鼓勵台商回流，帶動台商回台投資增加，進一步提高相關放款需求。

莊琇媛指出，以6月來看，國銀中小企業放款餘額前3大銀行，依序為第一銀行6,746.77億元、合作金庫6,357.45億元、台企銀5,127.7億元；今年以來中小企業放款新增前3名為土地銀行的427億元、國泰世華銀193.3億元、台企銀137.3億元，而衰退的前3名分別為台中銀行減少119.51億元、台灣銀行減少69.93億元、遠東銀行減少43.54億元。

金管會表示，未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

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關鍵字：金管會,台商,投資,資金,銀行局,中小企業,放款

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