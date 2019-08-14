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學生得獎麵包躍上小七貨架　成功圓夢「口袋麥克麥克」勇奪首波分潤金

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▲統一麵包創新上架分潤制度，鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，成為市場上耀眼的明星商品。（圖／資料照）

▲統一麵包創新上架分潤制度，鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，成為市場上耀眼的明星商品。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

烘焙業者拓展白金商機，首創分潤制度培育新秀。統一麵包今（14）日發表全台超商首創的「上架分潤制度」，日前統一舉行烘焙大賽的得獎學生麵包，不僅已在小七上架，學生們也首度拿到分潤金，產學合作創造雙贏。

依據經濟部統計，去年國內烘焙業年產值達600億元，超商業者也積極搶進白金商機，7-ELEVEn在2018年賣出上億個麵包，而全家便利商店去年麵包營業額達32億元，今年全聯也大舉加入這場白金商機大戰。

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統一麵包為鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，成為市場上耀眼的明星商品，除了祭出20萬總獎金，並創新上架分潤制度，得獎作品除了於7-ELEVEN上架販售，讓學子們在校園就能接軌業界的實作面向，

統一烘焙盃校際烘焙大賽第一屆得獎學生、就讀經國管理暨健康學院的謝詠欣、許芳菱，其得獎麵包「統一麵包-紫薯QQ」上市後好評不斷，短短30天即突破銷售分潤門檻，今天在律師見證下獲得分潤獎金，臉上洋溢成功圓夢的笑容。

統一表示，「第二屆統一烘焙盃校際烘焙大賽」已於8月起開始接受線上報名，目前截止日訂於11月10日止，期盼號召更多校園烘焙好手提早準備一起加入，努力實現自己的烘焙夢想，讓自己作品有機會在7-ELEVEn上架販售，成為市場上耀眼的明星商品。

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關鍵字：統一,麵包,統一烘焙盃

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