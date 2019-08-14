中美談判牽動市場波動　富達：談判過程曲折影響大、達成協議是時間問題

▲ 富達國際多重資產團隊投資策略副總監張宇翔。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰對市場波動影響依舊劇烈，牽動全球金融局勢，為因應波動劇烈的市場環境，富達投信認為，投資應以全球化佈局作為考量，以避免地緣政治因素影響過大。此外，對於中美談判，富達國際多重資產團隊投資策略副總監張宇翔表示，對於市場波動影響還是嚴重，但兩國還是有達成協議可能，只是時間上的問題，而且過程會很曲折。

目前全球經濟進入成長周期後段，企業營利和經濟增展普遍放緩，而中美貿易戰和英國脫歐等地緣政治事件也加劇市場波動。針對中美貿易戰，富達多元資產投資部投資策略副總監張宇翔表示，把時間放大看，中美貿易在全球有重要地位，因此中美間的摩擦與波動影響還是會持續，對市場動盪還是會有很大影響。

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對於中美貿易戰的未來發展，張宇翔認為，兩國還是有達成協議可能，只是時間上的問題，還有過程會很曲折。因對雙方來說，可以談成對雙方市場來說都是有利益的，只是談判的當中可能會有許多曲折與反覆。

而對於中美雙方協議方向，張宇翔分析，中美貿易赤字問題比較容易解決，中國大陸也都釋出願意解決的意願，包含多買大豆、多買高科技產品等；在產業層面，包含知識產權的保護部分，大陸政府在一些行業規管方面也做了一些改革，這一部分在雙方放話過程當中也可以看到有一些轉機。

另一方面，美國對於大陸經濟模式的擔憂比較難解決，因大陸與美國自由經濟的貿易模式不同，會有需要協調的地方，而雙方達成協議之後執行的過程，在方式上是否涉及到尊嚴方面的問題就會是一個難題。

此外，川普在昨宣布延後加徵部分消費性電子產品的關稅，張宇翔認為，以科技行業角度來說，中美摩擦對科技業影響大，也會時刻關注，但企業都有全球化布局，因此在投資上會以全球化佈局作為考量，以避免地緣政治因素影響過大，以比較靈活的方式，應對這樣的波動。

富達投信通路業務部主管羅介嶸表示，在市場持續波動、經濟前景不明朗以及人口老化的趨勢下，富達投信在台推出旗下多重資產基金—富達全球多重資產收益基金，提供兼具收益以及成長潛力的基金產品。該檔基金投資於全球固定收益、股票及另類資產，透過捕捉成長性區域投資機會、調配收益組合、風險控管，以及藉多元布局降低中美貿易戰影響，提供投資人收益。該基金自2013年3月底成立以來，已在歐洲、新加坡、香港及中東發行，資產規模達到85億美元。