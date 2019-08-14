滿漢全餐超商吃得到！全家攜手叁和院推創意台菜　搶攻跨界聯名商機

▲全家便利商店今（14）日宣佈攜手知名餐廳叁和院，自即日起推出七款創意台菜料理，搶攻聯名商機。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

午餐時間到了，你想吃什麼？近期超商吹起跨界聯名風，全家便利商店今（14）日宣佈攜手知名餐廳叁和院，自即日起推出七款創意台菜，以老菜新做手法打造創意「滿漢全餐」，可望推升鮮食業績再成長。

從美妝品、奇趣飲料到麻辣鍋，近期跨界聯名在精品、時尚、美妝及超商產業，掀起行銷熱潮，除了全家之外，統一超旗下的7-ELEVEN今年也首度與知名麻辣鍋品牌「太和殿」合作推出獨家新品，搶攻聯名商機。

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全家便利商店表示，自上一波與金色三麥義式聯名鮮食推出以來，廣受消費者喜愛，成功帶動相關品群業績成長一成，讓全家團隊積極思考下一步。

全家主管指出，依據「台灣外食族飲食調查」指出，上班族於中餐外食比例最高，而台式料理名列國人選擇餐廳類別的前三名，決定攜手知名新派台菜餐廳叁和院助陣，搶攻鮮食商機。

全家表示，這次與叁和院聯名，選用店內人氣品項重新演繹出新餐點，推出飯糰、炒飯、炒泡麵等台菜料理，其中最為經典的就是宮保雞丁及麻婆豆腐，可望帶動鮮食銷售表現。

依據財報，全家上半年合併營收373.79億，較去年同期成長8.39％，稅後淨利為7.92億，較去年同期增5.52％，歸屬母公司淨利7.61億，較去年同期成長6.07%，每股稅後盈餘（EPS）為3.41元，較去年同期增加0.2元。