基本工資勞資攻防戰！　資方：若漲5%企業成本年增300億

▲勞動部今天舉行基本工資審議委員會，決定明年基本工資是否調漲，勞資雙方意見大不同。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（14）日召開基本工資審議委員會，攸關231萬名勞工明年是否加薪，勞團在會前召開記者會，期盼基本工資能夠調漲6%至8%，而工商團體則一致要求「凍漲」，強調若基本工資漲5%，一年企業成本估增加300億元。

全國工業總會常務理事、基本工資審議委員會資方委員何語今日表示，資方一致要求「凍漲」，若基本工資調漲5%，每年企業成本估增加300億元，屆時中小企業老闆自殺的人恐越來越多。

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以韓國為例，何語說，韓國近年大幅調整基本工資，3年調漲30%，導致許多中小企業倒閉，甚至有經營者自殺，造成170.8萬勞工失業，因此南韓政府編列約141兆韓元解決4項問題，包括勞工失業補貼、勞工消費力提升、補助中小企業、鼓勵投資。

▲中華民國工業區廠商聯合總會理事曾寶祥。（圖／記者林敬旻攝）

另位資方委員、中華民國工業區廠商聯合總會理事曾寶祥坦言，今天來參加這場會議「很可悲」，事實上勞資雙方目的都一樣，都是為了談錢，差別只是立場不同。

曾寶祥指出，過去參加會議，這麼多年來勞資雙方吵翻天，即便資方代表說不調漲，最後都是勞動部拍板定案，決定基本工資的調漲幅度，而他過去從勞方代表到現在變資方代表，心裡很坎坷，若政府希望調多少就明說，應讓勞資雙方來因應，否則雙方永遠都不會有交集，會議開下去也沒有多大意義。

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